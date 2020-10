“No hay una fecha exacta en que el ADN desaparece del pelo, puede durar 50 años” - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Ayer arrancó la segunda semana del juicio contra Gabriel Cristóbal “Gaby” Leal (43), último imputado en llegar a debate por el crimen de Pablo Fraire (28) en el año 2002, y se dio con una de las declaraciones más esperadas: la del perito Gustavo Penacino, encargado de realizar las pericias genéticas que hoy vinculan al acusado con el caso.Tal como estaba previsto, en la jornada de la víspera fue el turno de declarar como testigo del bioquímico y especialista en genética forense Gustavo Penacino, en cuyo laboratorio porteño se realizaron las pericias científicas más importantes que obran tanto en este expediente como en otros casos que datan de la misma época debido a un convenio que en aquel entonces se tenía con el Poder Judicial de Misiones.Entre esos estudios aparecen los cotejos genéticos efectuados entre los fluidos (sangre) y las muestras de pelo halladas en la remera de la víctima y el ADN del ahora enjuiciado. Ambos análisis fueron realizados en distintas etapas de la investigación y con varios años de diferencia entre sí.“Lo anterior fue una pericia hecha en el año 2004. Ahí se encontraron vestigios de material biológico. Esa coincidencia no fue suficiente para atribuir. Pero después se hizo una nueva pericia en el año 2015, once años después, que encontró un cabello en una prenda y ese cabello coincidió exactamente con el individuo. Son dos situaciones totalmente diferentes”, explicó al comienzo de su testimonio Penacino, quien indicó que por aquel entonces su laboratorio alcanzó a procesar entre 50-100 muestras diarias de ADN para casos de distintas provincias.Justamente, sobre ese cotejo efectuado a partir del pelo hallado y el perfil genético del acusado es que se posa gran parte de la discusión en este debate oral que mañana tendrá su sexta audiencia.Es que ese estudio arrojó una coincidencia del 99,9% y ese resultado dejó a Leal severamente comprometido con la causa, pero la defensa busca profundizar en cómo esa muestra capilar aún podía contener ADN después de tanto tiempo.Sobre este mismo punto había declarado la semana el genetista Roger D’errico, que en su momento actuó como perito de parte en la investigación, y ante los magistrados del Tribunal Penal Dos había afirmado que “para mí era improbable, casi imposible, obtener un perfil genético casi completo como el que se obtuvo en una muestra de ese tiempo y degradada. De cuando se cayó hasta el momento que se procesó pasaron más de diez años”.En la audiencia de ayer, tanto el fiscal Martín Raú como la defensa de Leal, encabezada por los letrados Eduardo Paredes y José Luis Rey, le consultaron a Penacino sobre la misma cuestión y el profesional contestó: “En Estados Unidos se han analizado los llamados ‘casos fríos’, que son casos de 1970, de cuando no existía el ADN y se han analizado pelos de esos años hace cuatro o cinco años. Por lo cual son pelos que tienen 40 años o más. No hay una fecha exacta en la que el ADN desaparece del pelo. Pueden durar 40-50 años”.La defensa además ahondó en sí a la hora de realizar el estudio en cuestión se realizó una descripción del pelo tomado como muestra en cuanto a su procedencia y fase de degradación en la que se encontraba, a lo cual Penacino indicó que “nosotros para ADN no tomamos ninguno de esos detalles. Hacemos una prueba de ADN sobre el pelo, esté en la etapa que esté, y respecto a la cantidad de ADN que puede tener, con los métodos actuales, un nanogramo de ADN es suficiente”.Respecto a la antigüedad de la muestra de pelo analizada, por la pantalla dispuesta en la sala para la videoconferencia, el perito expresó no poder establecerlo, pero aclaró que “lo que sí se puede asegurar es que si el pelo tiene ADN es porque conservó su ADN durante ese tiempo. ¿Cuánto tiempo es? No lo puedo establecer, a priori”.Por último, el perito también fue consultado respecto a la incidencia que puede haber entre el estado de conservación de la prueba y el resultado arribado. Su respuesta fue: “Con la metodología actual o la que usábamos en 2015, que era bastante buena, se podía obtener resultado aun con un pelo que tuviera muy poquito ADN. Eso no significa que todos los pelos dan resultados, porque en esta misma causa hubo varios pelos que no arrojaron resultados. Es una cuestión práctica. Nosotros no podemos afirmar un estado de conservación a partir de un resultado de ADN. Puede ser que el estado de conservación no haya sido muy bueno y que igual se haya conservado. O a la inversa”.Tras el testimonio de Penacino, la defensa de Leal solicitó la incorporación al juicio de otro profesional científico (podría ser de un laboratorio privado o de la Universidad Nacional de Misiones) mediante el cual obtener una tercera opinión sobre estos puntos clave que están en debate. La fiscalía se opuso y el tribunal comunicó que hoy decidirían al respecto.En la continuidad de debate declararon otros dos testigos, uno de ellos un policía que intervino en la investigación y el restante fue un tío de la víctima que tuvo contacto con un testigo del hecho que le contó lo que había visto pero nunca se identificó.Luego de eso, el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por Juan Manuel Monte (titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas) y Miguel Ángel Faría (titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles), ambos por subrogancia, pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a partir de las 9. Se prevé la declaración de otros tres testigos.