“No hay razón para que no juegue en Tokio”, aclaró Scola

Domingo 10 de mayo de 2020

Luis Scola, campeón olímpico en Atenas 2004 y actualmente en Olimpia Milano de Italia, aclaró ayer que “no hay ninguna razón” para no estar en los Juegos de Tokio, postergados un año por la pandemia del coronavirus.

“Honestamente, la idea mía siempre fue jugar en Tokio y me encantaría hacerlo. Y si todo está bien, no se me ocurre ninguna razón para que no juegue”, reconoció el capitán del seleccionado argentino en un Podcats con “Hola! Qué tal, Cómo estás?”, conducido por su compañero Nicolás Laprovíttola (Real Madrid) y el periodista Germán Beder.

Desde que el Comité Olímpico Internacional (COI) fijó la realización de la cita del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, exactamente un año después de su programación inicial -fue modificada por el coronavirus-, nacieron los interrogantes.

“Si vos jugás, yo juego. Mirá, te lo contesto con una contrapregunta: ¿vamos a jugar en Tokio?”, bromeó el ex NBA cuando llegó la consulta sobre el final de la entrevista.

Asimismo, el interno se puso serio y analizó la dificultad de la celebración de la cita olímpica: “Olvidate del invierno que viene porque faltan clasificaciones que en enero debieran jugarse. No estamos tan holgados como para pensar y la organización misma lo reconoció. Cuando todos me preguntaban me causaba gracia pensando ‘Mirá en lo que se preocupan’. Hay tantas piezas en movimientos que es complicado”.

Por otro lado, Scola aseguró que “es muy difícil” que vuelva la competencia a corto plazo, a la espera de la confirmación por la continuidad y la suspensión de la Euroliga.