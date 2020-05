No habrá reemplazo en casados con hijos

Domingo 31 de mayo de 2020

Axel Kuschevatzky, uno de los guionistas junto a Diego Alarcón de ‘Casados con hijos’ habló de la ausencia de Érica Rivas en la versión teatral. “Es imposible que no hagamos ninguna referencia al contexto. Tenés que hacerte cargo de cómo cambió el vocabulario. Eran preocupaciones comunes. Florencia y Luisana no van a hacer algo en lo que no estén de acuerdo, nadie lo va a hacer”. Y explicó que no habrá reemplazo. “Era una posibilidad que Érica no esté. A mí me da un poco de tristeza porque me hubiese gustado. Casados con Hijos eran en cámara seis integrantes, serán cinco y esa es la realidad. Trabajamos para que la gente se ría toda la obra”.