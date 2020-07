No habrá misa ni celebraciones por San Pantaleón

Lunes 27 de julio de 2020

Este año no habrá misa ni peregrinación en el Día de San Pantaleón. Una tradición que tiene ya casi cuatro décadas en la localidad de Santa Ana.El santo médico convoca desde hace 39 años a promeseros que llegan desde distintas partes de la provincia, pero en medio de la cuarentena por coronavirus no habrá actividades.Así lo detalló a El Territorio el sacerdote Alejandro Ferreira, párroco de Santa Ana y San Joaquín, patronos del pueblo cuyo día se celebró ayer.Indicó que “se celebró el día de los patronos del pueblo pero para evitar aglomeraciones no hubo fiesta patronal”.Sí hubo misas con cupo y bajo estricto protocolo de seguridad y distanciamiento social.Añadió que “no habrá celebración por el día de San Pantaleón por cuestión de la emergencia sanitaria, para que no se aglomeren personas ya que sabemos que los peregrinos vienen de otras localidades en multitudes y debemos cuidarnos. Pedimos a los fieles que oren en sus casas”.