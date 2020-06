No habrá Copa Davis este año y Argentina recién jugará en 2021

Sábado 27 de junio de 2020

Argentina recibirá a Bielorrusia en marzo o septiembre de 2021 en los playoffs para asegurarse su permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis, luego de que la Federación Internacional de Tenis (ITF) anunciara ayer que este año no realizará la tradicional competencia debido a la pandemia de coronavirus, que obligó a trasladar el certamen al año próximo.En ese contexto, Argentina, campeón de la Davis en 2016, no jugará por el título al menos hasta 2022, ya que al haber perdido contra Colombia en marzo de este año no accedió a las finales de Madrid y su próximo objetivo será revalidar la plaza el año próximo ante Bielorrusia de local, para retornar al lote de los 18 país de elite.“La decisión de posponer el evento se produce después de tres meses de análisis y conversaciones en los que se han valorado los considerables desafíos logísticos y regulatorios surgidos como resultado de la pandemia global”, señalaron el grupo Kosmos, organizador del evento, en conjunto con la ITF.