“No estoy para el sexo virtual, me crié a la antigua”

Domingo 26 de abril de 2020

Andrea del Boca pasa la cuarentena en su casa junto a su hija Anna, su madre Ana María, su tía Sara y Kion, el cachorro de labrador que le regaló su abogado, Juan Pablo Fioribello.Sus días transcurren con escenas familiares, muchas charlas y buenas lectura relató la actriz en una entrevista con el portal Teleshow.Y confesó que recibió llamados y mensajes inesperados de viejos compañeros con los que compartió algún momento de su vida.“En esta cuarentena reaparecieron viejos candidatos, pero yo no estoy para el sexo virtual. Se ve que el encierro les hizo acordar de mí”, sostuvo risueña.Y se definió “criada a la antigua” por lo que cuando se enamora de un hombre, le gusta mirarlo directo a los ojos y tener con él un contacto real.“Hoy los días se me pasan ordenando, mirando series, escribiendo, haciendo gimnasia y cocinando, también leyendo”, enumeró sobre las actividades que ocupan sus horas.“Me gusta estar en mi casa y siempre encuentro algo para hacer, así que no me cuesta desde ese lugar la cuarentena. Pero llega un momento en el que uno quiere dar una vuelta al aire libre”, aseguró.“Todo esto del encierro y de esta enfermedad es un aprendizaje, porque nadie te prepara para algo así.Desde comprar algo online en el supermercado y después tener que desinfectar los productos, lavarlos, enjuagarlos...Hace un par de semanas, de hecho, me intoxiqué con la lavandina por usarla pura, así que ahora estoy más cautelosa. Pero hay que tomar todas las medidas de seguridad. Al principio tenía un poco de terror, pero ahora es más una cuestión de precaución. Hay que tratar de no entrar en la psicósis”.Por otra parte, Andrea respondió a los rumores que la vincularon sentimentalmente con su abogado Fioribello. “Estoy muy bien, muy tranquila. Sola. Obviamente, me encantaría enamorarme”.Por último, Andrea expresó que está bien de salud, luego de operarse de una hernia en febrero pasado. “Ya estoy recuperada, hago un entrenamiento muy cuidado en casa y es mentira que me haya hecho una cirugía estética”.