“No es el momento para ser madre”

Domingo 16 de febrero de 2020

Más enamorados que nunca y felices de compartir la vida tanto en el ámbito laboral como en el privado, Laurita Fernández dio detalles de cómo vive su noviazgo con Nicolás Cabré y dio a conocer la razón principal por la que aún no quiere ser mamá.

“Hay cierta presión del periodismo de que me embarace o de que me case. Entiendo que es parte de estar en el ambiente, y entiendo que se empieza a hacer más grande. Yo trabajo mucho con mi cuerpo y siento que todavía no es el momento de tomarme un año para ser mamá”, confesó la bailarina en El Ciclo de Catalina.