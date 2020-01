Lunes 20 de enero de 2020

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

Para esta nueva etapa en el torneo Regional, en Guaraní decidieron apostar por la experiencia y la jerarquía para rodear a los jugadores misioneros. Por eso a varios de los jugadores que estuvieron el año pasado se sumaron Enzo Bruno, Leandro Zárate, Raúl Poclaba, Miguel Nievas Escobar y el Chipi Vera, jugadores de gran recorrido por el ascenso argentino.Pero Vera tiene un plus. En este 2020 tendrá su tercera etapa en la Franja y el objetivo es claro: el ascenso. “El objetivo es acender. Va a ser muy duro, nos vamos a encontrar con rivales difíciles”, avisó el Chipi, aunque dejó en claro que “no ascender sería muy jodido”. “Es partido a partido y va a ser difícil, pero la meta es ascender”, recalcó.En 2017, Ricardo Vera regresó a Guaraní en un momento delicado. El equipo estaba en zona de descenso en el Federal A, pero logró mantener la categoría y luego de eso el delantero se fue de Misiones, aunque siempre estuvo en su mente el regreso.“Estoy contento con la vuelta. Quería volver, ya había hablado hace un par de meses (con los dirigentes).Yo estuve dos veces acá en el club, me encariñé y me dolió el descenso. Siempre lo seguí (a Guaraní) y se habrán hecho las cosas mal en un momento, pero ahora estamos para hacer que Guaraní vuelva al Federal”, expresó Vera.Vera y Enzo Bruno deberán ser los encargados de generar fútbol en Guaraní. La responsabilidad será ellos y eso lo tiene claro el delantero que mañana cumplirá 37 años.“Ahora necesito agarrar el ritmo que quiero, tuvimos un par de semanas muy duras, se nota el cansancio, pero de a poco vamos a ir aflojando y vamos a llegar bien al debut”, aseguró.Más allá de poder jugar como un enganche o suelto en el mediocampo para generar juego, Vera podría ser un ‘9 de área’ y se siente bien en ambas posiciones.“Me pidieron que cuando juegue de ‘9’ pivotee y que si tengo que estar un poco más atrás que agarre la pelota y haga jugar a los extremos. Tanto yo como Enzo (Bruno) tenemos la responsabilidad de hacer jugar a todos del medio en adelante”, contó.“La Chancha (Zárate) aguanta más a los centrales y nos deja los espacios a Enzo (Bruno) o a mi. No me desagrada venir a buscar la pelota más atrás y que Leandro (Zárate) junte a los dos centrales para que yo pueda quedar libre”, analizó el delantero.Por el momento Dutto no tiene el once definido ni mucho menos, ya que faltan dos semanas para el arranque del Regional, aunque sí dejó ver en los amistosos que pretende tener un ‘9’ en el área y a Vera o Bruno, por qué no a ambos, como enlaces entre el medio y el ataque. Todo eso se definirá con el correr de los días, pero lo cierto es que Chipi Vera volvió con la misión de devolver a la Franja al Federal.