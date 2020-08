No aflojes, vos tirá...

Lunes 17 de agosto de 2020

A este paso será un hecho la séptima corona de Lewis Hamilton en la Fórmula 1. El inglés se impuso en el Gran Premio de España, sexta fecha de la temporada, y sacó más ventaja en la punta del campeonato. Si no cambia el panorama, no hay dudas de que conseguirá otro título. El interrogante es en qué carrera de 2020 el británico igualará la marca de siete estrellas del alemán Michael Schumacher. Aunque su mérito no pasa sólo por tener el mejor auto de la categoría.En el Autódromo de Barcelona, en Montmeló, el holandés Max Verstappen fue segundo y el finlandés Valtteri Bottas completó el podio.