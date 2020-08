Nishikori tiene Covid-19 y no jugaría el US Open

Lunes 17 de agosto de 2020

El tenista japonés Kei Nishikori anunció que padece Covid-19 y que por eso ya decidió bajarse del torneo de Cincinnati y posiblemente también deba hacer lo mismo con el US Open. Su baja se sumaría a las de Rafael Nadal, quien lo resolvió en prevención del contagio, y de Roger Federer, lesionado en una rodilla.Nishikori, ex número 4 del mundo y finalista del US Open en 2014, avisó en un comunicado: “Esta mañana, mientras aún estaba en Florida, di positivo por Covid-19. Tendré que dejar de competir en el Masters 1000 de Cincinnati. Mi equipo y yo vamos a hacer nuevas pruebas el viernes y espero tener nuevas noticias para entonces. Me siento bien, con síntomas leves, pero obviamente permaneceré en completo aislamiento por la seguridad de todos. Planeábamos viajar a Nueva York este lunes (por hoy), pero nos vamos a quedar en Florida”.