Niños perdidos, la principal asistencia de los guardavidas en las playas

Lunes 6 de enero de 2020 | 03:00hs.

Por María Elena Hipólitointerior@elterritorio.com.ar

Desde el inicio de la temporada de verano en las playas de El Brete y Miguel Lanús, el equipo de guardavidas rescató a diez pequeños de las zonas un poco más profundas de los balnearios y asistió en Navidad en El Brete a diez niños perdidos y en Miguel Lanús a unos cinco el primer día del año.El número que tiene a los menores en el centro de la escena resulta significativo, ya que prácticamente no hubo rescates importantes de adultos en el agua y sólo cinco kayakistas tuvieron que recibir ayuda de los nadadores profesionales para volver a la costa.Es por ello que los guardavidas insisten en que los padres o mayores a cargo no pierdan de vista a los más pequeños, teniendo en cuenta la gran proliferación de personas que buscan en el río aplacar un poco el agobiante calor de estos días y que puede agravar una situación de confusión.Para ejemplificar: en ambos balnearios habilitados los días entre semana concurren entre 300 y 400 personas y los fines de semana pueden llegar a albergar hasta 2.500 personas. Algunos domingos, Navidad y Año Nuevo se llegó hasta las 4.000 bañistas.“Se trabaja mucho en la parte preventiva con los menores. Si se encuentra a uno sólo en el agua, se lo levanta, se busca dónde están los padres y se les pide por favor que no lo dejen solo”, señaló a El Territorio Sergio Balatorre, jefe de Seguridad de las playas.Y agregó: “Estamos insistiendo en que no se confíen, que tengan siempre los niños a la vista porque después lo primero que piensa el padre cuando no encuentra a su hijo es que se ahogó y se genera toda una situación bastante traumática y angustiante. Generalmente el niño no se pierde en el agua sino que se va a caminar desorientado entre la multitud”.Actualmente, el equipo de guardavidas que presta sus servicios en El Brete está conformado por diez integrantes, mientras que el de Miguel Lanús por doce.Según indicó Balatorre, durante los días de fiesta, los socorristas trabajaron sobrecargados de hora. A las 7 ya había tres guardavidas preventivos y a las 10 se abría la playa con todos los socorristas hasta las 20.Asimismo, durante la jornada del 1 de enero, los guardavidas tuvieron la compleja tarea de asistir a una persona con epilepsia que tuvo un episodio convulsivo.En cuanto a ataques de animales acuáticos, el cuerpo de socorristas tuvo que asistir a una persona en El Brete y dos en Miguel Lanús, los tres por picadura de raya.“En esos casos se le asiste a la persona, se lo trata con agua caliente que es un método casero que ya saben los guardavidas y se los evacúa en ambulancia”, explicó el jefe de seguridad.Respecto a la cooperación de las personas sobre los cuidados o las medidas sugeridas, Balatorre dijo que el trato entre ambos es muy ameno, “excepto en los casos en que llegan muy alcoholizados y tenemos que recurrir a la Policía para retirar a estas personas directamente de la playa”.En ese sentido, advirtió que se puede concurrir y consumir bebidas alcohólicas en las playas, pero lo que está prohibido es llevar envases de vidrio y mascotas.La presencia de los guardavidas en El Brete y Miguel Lanús será hasta fines de febrero, “a partir de allí habrá que evaluar hasta cuándo se sigue y si todo el cuerpo de guardavidas completo o se parcializa porque baja bastante la concurrencia”, señaló Balatorre, quien considera que las tareas podrían continuar hasta fines de marzo.