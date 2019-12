Niños de una aldea mbya de Iguazú, campeones del torneo de la Fundación River

Martes 17 de diciembre de 2019

Hace tres años la Fundación River desembarco en Puerto Iguazú en la Aldea Yasy Porá ubicada en la Selva Yryapu, con el programa Valores a la Cancha y ayer un grupo de 38 niños Mbya viajaron acompañados de cuatro padres y dos profesores de educación física para participar del torneo Valores a la Cancha, que se desarrolló en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, donde se consagraron campeones, tras jugar contra otras cinco escuelitas de la Fundación.Bajo la consigna ¡Distintos colores, mismos valores! Las seis escuelitas de la Fundación River disputaron el certamen de fin de año y el equipo mixto de las aldeas Mbororé, Yasy Porá, Yryapú y Tupa mba’e, en la categoría de 12 y 13 años, se consagró campeón.“Los chicos están felices, ganaron, algunos de ellos ya habían viajado con la Fundación pero para muchos de ellos es algo nuevo, viajar tantos kilómetros y estar alojados en un hotel, además de la alegría de haber ganado”, explicó Chavela Duarte, madre de uno de los niños de la delegación que viajó a Buenos Aires.Además del participar en el torneo, los niños fueron recibidos en el Monumental de Núñez por autoridades de la Fundación y se dieron el gusto de jugar un mini partido en el césped del mítico estadio. “Algunos la conocían, otros no, pero la sonrisa de los chicos es incomparable, nunca los vi tan emocionados y felices”, contó Duarte“Si no fuera por la Fundación muchos de nosotros no podríamos conocer el Monumental, es un sueño para todos”, cerró­ Chavela Duarte.