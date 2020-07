Niños con discapacidad fueron atacados

Viernes 17 de julio de 2020

Directivos, padres y alumnos del Instituto Especial Esperanza fueron atacados con machetes, además de ser casi atropellados con un vehículo. Todo ocurrió el miércoles, cuando se trasladaron en caravana desde el predio actual de la institución para conocer el terreno que recibieron en carácter de donación.

Luis Montero donó tres hectáreas para la Asociación de Animales y estos últimos compartieron el terreno con el instituto educativo, para la construcción de un nuevo edificio escolar donde trabajan con más de 100 alumnos de entre 3 meses y 60 años que padecen algún tipo de discapacidad o patología.El predio está ubicado en las 2.000 Hectáreas.

De esta forma, lo que debía ser una hermosa jornada de campo terminó con una denuncia policial por las agresiones por parte de desconocidos que ocuparon el espacio de tierra ilegalmente y se presentaron de forma violenta, avasallándose hacia el grupo, circunstancia en que casi atropellaron a uno de los alumnos. “No fue una tragedia porque Dios es grande”, señaló Viviana Yommy, directora del establecimiento, quien se siente culpable por lo que pasaron sus alumnos.

Según detalló, el violento suceso se registró cuando el grupo recorría la zona y se tomaba fotos. De un momento a otro desconocidos arribaron en un vehículo a gran velocidad y amenazaron a todos adjudicándose la propiedad de la tierra. “Fue una situación muy tensa y los niños se asustaron. Primero se presentó un hombre diciendo que el terreno era de su hijo, entonces una de las personas del grupo le explicó que recibimos tres hectáreas en carácter de donación del propietario. Minutos más tarde escuchamos el sonido de un automóvil que aceleraba y vino hacia nosotros sin medir consecuencias”, agregó.

“Se bajaron del auto con una azada y machete y nos amenazaron. Algunos padres quisieron hablar con ellos y explicarle pero no entraban en razón. Yo veía a los niños y a las madres llorando de susto, muchos de nuestros chicos padecen condiciones por las que no deben alterarse y no los podíamos calmar”, contó angustiada la directora.

Y dijo que pensaban transformar el lugar en una escuela de jornada completa con una huerta. Y más adelante contar con caballos para equinoterapia, pero ahora temen por su seguridad ante tal hecho de violencia. “Pero ahora no quiero pelear por el terreno, no quiero exponer a mis alumnos”, expresó. El centro educativo cuenta con documentación firmada por escribano público que indica que el terreno fue donado por el propietario.