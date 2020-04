Niño posadeño dio positivo por coronavirus en el Hospital Garrahan

Sábado 25 de abril de 2020 | 06:00hs.

Con información de corresponsalías Buenos Aires

Mismo avión En la tarde de ayer, un hombre que había vuelto el miércoles a Misiones en vuelo sanitario y estaba bajo tratamiento oncológico falleció en el Hospital Samic de Iguazú.

Hace más de dos años el hombre de 59 años oriundo de Iguazú estaba en tratamiento oncológico por leucemia y recibió un trasplante de médula ósea que le permitió una leve mejoría; no obstante desde septiembre estaba internado en el hospital Alemán en Buenos Aires en tratamiento. Como era paciente que venía de Buenos Aires, se le realizó el test de Covid-19, que dio negativo.

Según se supo, el avión en el que arribó a la provincia es el mismo en el que horas después fue trasladado el niño que dio positivo por Covid-19 en el Garrahan.



En cifras 27 Son los familiares del niño y personal de la salud que fueron evaluados para coronavirus en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi).

Un niño posadeño dio positivo para coronavirus en el Hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires, donde fue trasladado esta semana para continuar con su tratamiento médico. Se convierte así en el sexto caso contabilizado en la provincia de Misiones.Previamente el pequeño estuvo internado casi una semana en el Hospital Pediátrico Doctor Fernando Barreyro de Posadas. En el nosocomio posadeño el menor no presentó ningún síntoma relacionado al Covid-19 y se decidió su traslado a Buenos Aires en avión sanitario para que siga allí con su régimen terapéutico oncológico.Por protocolo, al ingresar al Hospital Garrahan se le practicaron los análisis para coronavirus, que terminaron dando positivo y la noticia fue inmediatamente remitida a la provincia para que se tomen las medidas sanitarias correspondientes, lo que generó alarma entre los empleados del hospital posadeño y sus familias.La duda se despertó por saber dónde se contagió el niño, si en el proceso de traslado sanitario o en Misiones, de donde habría salido previamente.Oscar Alarcón, ministro de Salud de la provincia de Misiones, explicó a El Territorio: “Todos los pacientes que tuvieron contacto con el niño dieron negativo. La mamá, el papá y el tío dieron negativo, el niño es el único que teóricamente tiene positivo, dicho por el Garrahan. Me comuniqué con la infectóloga y la planteé que nosotros al no tener positivos fuera de este niño en Misiones, tenemos que considerar que no se contagió acá y que ellos son los que deberían tener los cuidados y buscar los contactos allá”.En este sentido, indicó que 27 personas -entre familiares y personal médico- fueron testeadas en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) y se les pidió que se aislen preventivamente en sus domicilios por catorce días.Asimismo, agregó que “ellos (desde el Garrahan) tenían programada otra prueba pero no le van a hacer porque está con circuito cerrado y no lo van a desconectar para hacer la prueba. Ya está cargado como sexto caso, pero a nosotros nos interesa saber donde se contagió y buscar a todos los contactos, pero hasta ahora nosotros no tenemos circulación viral”.Además fuentes oficiales explicaron a El Territorio que el menor afectado por coronavirus tiene 3 años y llegó al Garrahan acompañado de su madre con diagnóstico de tumor de fosa posterior, un tumor cerebral.Al ingresar al Garrahan, mientras se le practicaban estudios previos a la cirugía, se activó el protocolo que está normado desde que empezó la pandemia y por lo tanto le hicieron el hisopado para detectar coronavirus, que dio positivo. “Según ellos le hicieron PCR (NdeR: técnica que identifica qué virus es a través de la detección del material genético) pero no podemos comprobar, no se ponen de acuerdo”, manifestó Alarcón.A última hora del jueves el pequeño ingresó al quirófano para la operación por el tumor cerebral y ahora permanece internado en la terapia intensiva del Anexo 74 del Hospital Garrahan, un sector especialmente preparado para casos de coronavirus. Su estado es estable y está intubado.“El pequeño y su madre están aislados. El chico está bien de la parte pulmonar, con respirador porque salió de la cirugía del cerebro, pero está bien y completando la medicación”, dijo Alarcón.“Le hicieron la prueba antes de operarse y uno de los genes le dio una pequeña carga viral de Covid-19, pero ya está en la etapa final. Lo más importante en su salud es que lo operaron de un tumor en el cerebro”, indicaron fuentes del Garrahan.Si bien no brindaron un detalle clínico específico, a grandes rasgos el equipo médico que lo asiste está más enfocado en la evolución postquirúrgica del tumor cerebral que en el diagnóstico positivo de Covid-19.