Niño murió tras ser atropellado cuando cruzaba la autovía - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020

Un pequeño de 7 años falleció ayer por la mañana en Candelaria al ser embestido por un Peugeot 308 cuando intentaba cruzar junto a su mamá la autovía de la ruta nacional 12.El lamentable episodio se produjo a unos 1.000 metros del acceso a la localidad y la víctima fue identificada como Lautaro Hann.Según pudo averiguar este medio en base a fuentes que intervinieron en el siniestro, al parecer el niño se habría adelantado unos metros en el momento en que intentaban cruzar la arteria.Allí fue atropellado por el vehículo conducido por Osvaldo M., quien no pudo hacer nada para evitar el impacto y que, por consiguiente, arrastró varios metros al niño.El niño fue trasladado de urgencia al hospital local, donde falleció minutos más tarde debido a las heridas sufridas. De acuerdo a los datos brindados por testigos del hecho, el niño y su madre cruzaban la cinta asfáltica ya que se dirigían al Centro de Documentación Rápida (CDR).A partir de lo sucedido, vecinos de la zona recordaron un reclamo que se planteó desde el inicio de la construcción de la autovía.Los lugareños sostienen que los pasos para peatones sólo existen antes del cruce de Candelaria (sentido Posadas-Santa Ana) y no en el tramo posterior a pesar de que hay muchos barrios poblados en esa zona y cercanos a la ruta.El Territorio dialogó con Marcelo Almada (32), vecino de Candelaria, quien manifestó que “esta es una zona muy peligrosa y era sabido que algo así podía pasar. Los puentes peatonales están muy distanciados al igual que el cruce de la localidad. Otro tema complicado es que por aquí los autos que vienen a comprar madera o por otros motivos vuelven en contramano por la banquina de la ruta y eso también puede terminar en algo grave. Ni hablar a la noche, aquí no hay iluminación en la ruta y para mí deberían rever este tema y realizar las mejoras correspondientes”.Sol, otra vecina de la zona, también reclamó mayor seguridad en la autovía. “Me parece una irresponsabilidad de las autoridades que están encargados de las rutas por no haber hecho un puente peatonal sabiendo el peligro que existe. Se necesita sí o sí un cruce de peatones, o mínimo un semáforo, porque no sólo el peatón anda de manera irresponsable sino también los automovilistas”, dijo preocupada la joven.