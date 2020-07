Ningún cuerpo es impropio

Domingo 26 de julio de 2020

"Los cuerpos son distintos, se construyen de distintas maneras, pero debemos leerlos en igualdad, en equidad" Lucía Fretes Antropóloga

Algo bueno estará sucediendo si una tapa de revista desatinada no se agota en su tirada sino que provoca una ola de reacciones y reflexiones hasta hace un tiempo impensadas.La portada en cuestión muestra a una joven sonriente que camina tomada de la mano de su madre, la reina de Holanda. El título se detiene en el “look plus size” de la chica y se encarniza con su fisonomía en un juego de prejuicios que quiere hacer pasar la crueldad por un cordero.Si bien esas páginas hace años son el reducto para las ideas más retrógradas, tienen un buen caudal de público que consume, sin digerir apenas, estereotipos y mandatos inalcanzables para la mayoría.Pero en tiempos de feminismos y cuarentena, esas caras y frases que deberían traspapelarse en alguna sala de espera de peluquería o médico, fueron rápidamente diseccionadas para su análisis. Es hora de problematizar la costumbre de criticar, juzgar, medir, comparar cuerpos. De desentramar el liviano sustento de la opinión sobre el aspecto del otro. De tomar conciencia sobre el daño que pueden causar palabras, chistes y exclusión basados en la apariencia.Precisamente de los alcances y consecuencias de la permanente presión sobre la perfección de los cuerpos -sobre todo en las mujeres-, y la necesidad de construir una sociedad más igualitaria y diversa hablaron la antropóloga Lucía Fretes y la nutricionista Jésica Lavia, de Buenos Aires.“Primero de todo, debemos entender justamente que la noción y la idea que tenemos de cuerpo y belleza, y de estándares de esa belleza son construidos culturalmente. Tienen que ver con procesos históricos y construcciones culturales. Es totalmente arbitrario, no es natural”, especificó Fretes en diálogo con El Territorio, haciendo referencia a que no hay un tipo de belleza o un tipo de cuerpo que sea naturalmente mejor. Sino que “son formas que nos van dando y enseñando, desde la cultura, durante toda nuestra vida. Y nosotros aprendemos a cuestionar o no estos valores”.Hasta hace un tiempo, hasta los años 90 justamente, existía un cuerpo, un ideal de belleza que tenía que ver con aquellas modelos de pasarela. “Y ese ideal de mujer era poco saludable, eran mujeres sumamente flacas, lo que acarreaba además desórdenes alimenticios para las que aspiraban ese ideal, así como problemas de autoestima y frustraciones para quienes no llegaban al umbral”, detalló la antropóloga.Desde el 2000 en adelante, a partir de luchas políticas que tenían que ver con el reconocimiento, la progresión del feminismo y los avances de lo que la academia empezó a tomar como objeto de estudio, se empieza a cuestionar esta idea. “Las tensiones aparecen cuando las mujeres empezaron a reclamar de alguna manera nuestra propiedad sobre el cuerpo en varias líneas: la sexualidad, la orientación sexual, las disidencias y el propio cuerpo”, resumió.“Son tensiones que se dan a nivel social y repercuten en la realidad. La tapa de Caras, lo que está recogiendo, es algo que ya está instalado en la sociedad como una crítica o un cuestionamiento a la normatividad de la belleza como única forma de expresión o de felicidad”, ejemplificó la antropóloga.Esas tensiones implican una revalorización del papel y el lugar de la mujer dentro de la sociedad: la mujer con sus capacidades, en igualdad de posibilidades, como capaz, pensadora, y rompiendo los estereotipos -aquellos elementos dentro de la constitución de la persona que son elegidos como priorizables y por los cuales se cataloga a una persona, se categoriza-.“Ahora es eso lo que se está cuestionando actualmente: la construcción de las personas. Porque los cuerpos son distintos, se construyen de diferentes maneras, pero debemos leerlos en igualdad. A la diversidad de cuerpos debemos leerlos en equidad”, aclaró Fretes, al tiempo que resaltó la importancia de pensar justamente en la diversidad corporal y de belleza y a aceptar al otro de la manera que se quiera o que se pueda mostrar.“Pensemos que esta sociedad diversa nos está mostrando cómo podemos empezar a cuestionar y desnaturalizar estas prácticas. Todos nosotros estamos construyendo al otro, todo el tiempo. Tenemos el poder de cambiar y transformar eso si nos cuestionamos qué estereotipos estamos reproduciendo”, reflexionó.Jésica Lavia es nutricionista, coautora del libro Pese lo que pese, que aborda la nutrición desde una perspectiva integral y de género y, a la vez, desnuda el entramado de una ‘cultura pesocentrista’, en entrevista con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva, se refirió a la tapa de Caras (tras el aluvión de críticas, la directora de la publicación reconoció lo fallida que fue su portada) y aclaró algunos conceptos que se desprenden de las pocas líneas que amplía el titular.“Esta tapa deja muchas cosas para aclarar, pero lo primero que hay que decir es que mensajes como este afectan a un montón de personas”, explicó para no detenerse sólo en la publicación, sino ir más allá e interpelarnos como sociedad.“Hay determinados mensajes y bajadas de líneas que siguen ampliando la violencia y el bullying respecto al cuerpo y al aspecto de las personas, y en la reproducción de estos mensajes los medios de comunicación tienen un rol muy importante”, aseveró.En cuanto al artículo periodístico remarcó que el “plus size no es un look”, sino que es una talla, una etiqueta que tiene que ver con la vestimenta, no con el cuerpo.“Veo que hay una falta de comprensión en las palabras, creo también que falta educación en estos temas. Como falta todavía seguir educándonos en cuestiones de género. Quienes están en los medios de comunicación deberían capacitarse en estos temas”. Por ello, deslizó que quedará la duda de si este artículo hubiera existido con un varón como protagonista.“Generalmente vemos que siempre se opina sobre el cuerpo de las mujeres, que si están gordas o flacas o si acaban de parir, el acento siempre está en la apariencia”.Un camino para la construcción colectiva de una mirada del cuerpo desde la diversidad y sin preconceptos ni cánones idealizados sería “empezar a entender que la diversidad corporal existe y que puede haber salud integral en la diversidad corporal. Para lograr eso necesitamos que mensajes (como el la tapa de Caras) sean regulados, sancionados, porque hay muchas personas sufriendo trastornos alimenticios, muchas personas sufriendo la diversidad corporal y soportando discriminación y violencia”.En este sentido, consideró que la solución no debería ser que “la persona soporte con orgullo, fortaleza o con tranquilidad el bullying, la burla, la discriminación, el destrato. La solución sería que esa violencia no exista”.No se debe opinar sobre el cuerpo del otro, no se debe emitir opinión sobre la salud del otro que es una cuestión personal de cada uno. Interiorizar este proceder requiere una deconstrucción de una manera de ser y obrar que está instalada desde hace mucho tiempo y por ello goza de cierta legitimidad.“Que por mucho tiempo hayamos pensado o hablado de determinada manera no quiere decir que eso está bien o que no podamos cambiar. Opinar sobre el peso de otra persona, sobre el cuerpo de otra persona, es algo que puede generar dolor y debemos ser conscientes de ello”.La nutricionista aportó que Argentina es el segundo país a nivel mundial con más casos de trastornos alimentarios. Nueve de cada diez personas con trastornos alimentarios son mujeres o personas autopercibidas como mujeres. Y aunque el tema del peso angustia a personas de todas las edades, “es en la adolescencia cuando comienzan la mayoría de los trastornos alimentarios y a edades cada vez más tempranas”.Y concluyó que “es importante entender que no tenemos la necesidad de perseguir ese cuerpo hegemónico e ideal que nos quieren vender todo el tiempo, que podemos habitar una diversidad de cuerpos y que en esa diversidad de cuerpos hay también salud integral”.