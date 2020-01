Niña mordida por un perro destapó el drama de las adicciones de su madre

Domingo 5 de enero de 2020

El jueves por la tarde ingresó al hospital Samic de Eldorado, Nahiara, una niña de 2 años que vive en el barrio Primavera del Kilómetro 3 de la localidad luego de haber sido mordida por su perro, cruza con la raza pitbull.

Nahiara fue intervenida quirúrgicamente porque sufrió varias mordidas en la zona de cabeza y se encuentra recuperándose favorablemente en compañía de su abuela Susana (38), quien está a cargo de la menor.

El susto por lo ocurrido con la pequeña destapó indefectiblemente un drama de adicciones y pesares que vive Susana hace cinco años con su hija Lucía de 18 años, madre de la pequeña.

A los 8 años, Lucía fue diagnosticada con epilepsia y su madre de inmediato inició el tratamiento necesario para lograr su mejoría, tal es así que durante varios años la adolescente no tuvo más episodios.

A los quince años los ataques regresaron y nuevamente fue controlada por los médicos. No obstante, los problemas en la familia de Susana recién empezarían a empeorar notablemente ya que Lucía empezó a consumir sustancias como marihuana, crack y cocaína.

“Supe que mi hija consumía después de que nació mi nieta porque un día ella viene a mi casa y se lleva la beba bajo la lluvia a otra casa. Ella quería pegarme otra vez. Los golpes y agresiones ya venían de antes, yo pensé que era por la epilepsia, pensaba que al no funcionar bien su cerebro ese era el motivo por el que se ponía agresiva, pero no, era porque ya estaba consumiendo”, contó Susana a El Territorio.

Y continuó: “Desconocía el tema de las adicciones, nunca vi ni estuve con alguien que consuma drogas, es todo muy difícil para mí, he recorrido y hecho todo lo que me dijeron que haga pero no encuentro solución, lo he intentado todo”.

La condición de salud de Lucía afecta a toda su familia ya que los malos tratos no sólo son hacia su madre sino que también es agresiva con sus hermanas y por ello Susana envió a sus otras hijas a Posadas temiendo por sus vidas.

“Cada vez que viene a mi casa agarra un cuchillo, le pone en el cuello a la hermana o agarra cualquier cosa para golpear, me ataca a mí, es insostenible todo ya. Hablé con muchos médicos, voy al psicólogo, nadie me da una solución, nos envían al Sedronar y no nos sirve”, se lamentó Susana.

“Mi hija al igual que muchos otros hijos que sufren problemas de drogas están perdidos. También la llevé a Posadas, se hizo un gasto, se internó una semana y la largaron. A los días mi hija otra vez se estaba drogando y volvieron las agresiones”, indicó.

La madre además agregó: “Como Lucía tiene condición de epiléptica la ley la ampara y todo lo que ella haga será mi culpa. Por ejemplo si roba a mí me increpan, sinceramente agoté todos los recursos no sé más qué hacer. Pienso en atarla en mi casa, en una habitación, ella se está destruyendo. No sólo eso, por lo agresiva que es duermo todos los días con un ojo abierto porque no le interesa nada, nos va matar un día”.

La incertidumbre de Susana sobre dónde o cómo estará su hija crece diariamente. “A veces desaparece, tengo miedo, los vecinos me dicen está allá, tirada, acuchillada, golpeada. Es no dormir. En su momento pedí ayuda para que la internen y me decían que no porque era menor. No es justo para nadie de mi familia, mi nieta de 2 años le tiene miedo, mis otras hijas también. A veces realmente preferiría ir a llorarla en una tumba, hasta eso pienso de la desesperación”, finalizó la madre que pide a gritos que ayuden a su hija de algún modo.