Nieto y los ex jefes de la AFI serán indagados en octubre - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé fijó ayer para octubre próximo las fechas de las declaraciones indagatorias de Darío Nieto, ex secretario privado del expresidente Mauricio Macri y del ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas.Nieto declarará por primera vez en la causa, mientras que deberá ampliar su indagatoria el ex titular de la AFI Gustavo Arribas, el 9 de octubre. Un día antes está citada la ex segunda del organismo Silvia Majdalani.Las indagatorias serán por Zoom y las partes deberán conectarse con 15 minutos de anticipación para probar el sistema. Previo a la celebración de la audiencia se remitirán por mail o cédula electrónica los hechos imputados y los elementos de prueba de la causa.La nueva ronda de indagatorias en la causa la encabezará el ex espía Facundo Melo el 4 de septiembre, mientras que Susana Martinengo, la ex secretaria de Documentación Presidencial, deberá declarar el 11 de septiembre.El teléfono celular del ex secretario presidencial, es una de las piezas fundamentales que motivan el llamado a su indagatoria.En este expediente se investiga a una organización dedicada al espionaje ilegal que respondía a órdenes que “provenían principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani”, según surge de la imputación fiscal en la que también se señala que “se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes”.En ese lugar de la cadena de responsabilidades, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide ubicaron a “Susana Martinengo, quien no sólo se reunía con (los entonces espías) Leandro Araque y (Jorge) El Turco Sáez en la Casa de Gobierno; sino que tenía contacto asiduo con ellos e intercambiaba información que luego utilizaban para sus aspiraciones políticas y a su vez transmitida a un superior, en este caso, al secretario del Presidente de la Nación, Darío Nieto”.La Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura informó que, para desarrollar las indagatorias, en las próximas 72 horas “se informaría los datos de conexión específicos para la celebración de dicha audiencia, la cual será informada a las partes para su conexión”, según sostuvo el juez en su resolución.La nueva ronda de indagatorias volverá a incluir a los exagentes de la AFI que integraban los grupos de WhatsApp identificados como Súper Mario Bros, Grupo Pilar, Grupo Argentina, Grupo Las Tres y Grupo Cueva y se indicará con la ampliación de la declaración del exespía y abogado Facundo Melo quien ya declaró antes frente al primer juez de la causa, Federcio Villena.; entre otros.