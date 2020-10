Nieto dijo que Macri nunca le pidió informes de inteligencia - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

El ex secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, sostuvo ayer que el ex presidente “nunca” le pidió “ningún informe de inteligencia” y calificó de “falaz” la acusación en su contra, al prestar declaración indagatoria por espionaje ilegal. “Nunca el ex presidente Mauricio Macri me pidió ningún informe de inteligencia”, sostuvo Nieto al exponer durante 28 minutos ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.Con la imputación en la mano, Nieto hizo un monólogo que grabó para cumplir así con su indagatoria a través de la plataforma virtual Zoom y entregó un escrito, sin aceptar responder preguntas.El ex secretario privado durante los cuatro años de gobierno de Macri se distanció además de otra imputada en el caso, Susana Martinengo, la encargada de la correspondencia presidencial que tenía vínculo con al menos tres de los espías acusados por maniobras de espionaje ilegal.“Nunca Susana Martinengo me dio ningún tipo de informe de inteligencia”, dijo al sostener que “era una empleada más” en una planta de 125 personas que estaban bajo su cargo, divididas en 3 grandes áreas que a la vez tenían sus propios jefes.Por otra parte, el juez no aceptó una recusación presentada por Nieto, quien argumentó “temor de parcialidad” y ahora el tema será resuelto en la Cámara Federal de La Plata.“Entiendo que bajo el ropaje de temor de parcialidad, la parte sólo demuestra su descontento con el curso de la investigación que, puede apreciarse por los distintos y numerosos planteos efectuados, los que han sido debidamente resueltos en tiempo y forma, en este complejo proceso en el que se investigan hechos de una gravedad institucional inusitada”, sostuvo el magistrado al rechazar apartarse del caso.Por otro lado, y tras un dictamen favorable de la fiscalía, el juez le concedió a Nieto la exención de prisión por entender que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la pesquisa.