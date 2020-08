Niegan la excarcelación a chileno detenido por el crimen de Benítez

Miércoles 5 de agosto de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

A casi una semana del crimen de Gustavo Benítez, el eldoradense de 25 años que trabajaba como delivery en la capital del país y fue encontrado asesinado de tres puñaladas en un edificio del barrio porteño de Recoleta, desde el Juzgado que investiga las circunstancias del asesinato negaron la excarcelación al único detenido que tiene la investigación.Se trata del chileno Pablo Machado Kuschel (42), quien alquilaba uno de los departamentos del primer piso donde ocurrió el hecho y que mediante su abogado particular había presentado un recurso defensivo que fue rechazado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 43, a cargo de Silvana Russi.En relación a las últimas novedades de la causa, Bruno Benítez (23), uno de los hermanos de la víctima que vive en Eldorado, comentó a El Territorio que recién dentro de una semana la Justicia haría la entrega del cuerpo del misionero. Y añadió que esto se debe a que para las autoridades judiciales restan algunas diligencias para disponer la liberación de los restos del muchacho.Aunque comentó que el dato más saliente que trascendió durante las últimas horas tiene que ver con la fuerte implicancia que habría tenido en el crimen el supuesto propietario de la casa de repartos para la cual trabajaba la víctima.Según manifestaron a la familia fuentes judiciales, dicho comerciante fue visto por una de las cámaras de seguridad cercana al edificio de Guido 1928 de Recoleta, lugar del hecho.Incluso este sospechoso, que a partir de algunos datos recopilados por la Policía de la Ciudad sería de nacionalidad venezolana, desapareció misteriosamente desde el momento en que se conoció el asesinato.Sobre la constante comunicación que tiene su hermano mayor Rafael, quien vive en Buenos Aires, con los investigadores que siguen de cerca el avance del caso comentó: "Mi hermano fue ayer (lunes) al Juzgado y según lo que le dijeron recién dentro de cinco o diez días podrían liberar el cuerpo porque todavía se sigue investigando. Al parecer hay mas implicados y por eso se está tardando con la investigación".En relación a los datos recopilados hasta el momento comentó: "Nos dijeron que es una investigación muy profunda, pero lo que sé es que el patrón de Gustavo no aparece, la verdad que se está volviendo muy brava la situación. Nosotros estamos siendo muy cuidadosos en las cosas que decimos porque no vamos a relacionar a nadie y no vamos a mandar al frente a nadie porque no tenemos la palabra definitiva de la Policía. Estamos siendo muy cuidadosos de no hablar de más porque nosotros no sabemos si mi hermano estaba metido con gente mafiosa o no, justamente por eso los policías lo están buscando al jefe de Gustavo para saber qué pasó o en qué estaban trabajando", aclaró el joven.A su vez narró: "El dueño del delivery es un venezolano que ahora desapareció, que no sé por qué cuestión terminó en ese lugar también. Mi hermano fue a entregar un pedido en donde luego apareció muerto. Y el venezolano está implicado porque desapareció y me comentan que lo vieron por una de las cámaras. Yo no conocía al venezolano, no conocía al chileno detenido, mi hermano simplemente fue a entregar un pedido para la empresa que trabajaba. Nada más".De acuerdo a lo que se pudo recolectar hasta ahora en la investigación, Gustavo Benítez (25) mantuvo su último contacto con familiares el martes 28 de julio, en horas de la noche. En esa instancia contó a sus hermanos que tenía que salir a entregar un pedido y luego de ello no volvió a reportarse.Durante dos días estuvo desaparecido, hasta que el viernes por la mañana su cuerpo fue encontrado desnudo, envuelto con una cortina de baño y con tres puñaladas, sobre las escaleras del cuarto piso del edificio de Guido al 1928, en Recoleta.Si bien se manejaban varias líneas investigativas en torno al móvil del crimen, todo apuntaría a que la víctima habría mantenido una discusión con el único detenido. Aunque tampoco se descarta que su propio empleador haya intervenido en el hecho como entregador.De acuerdo a los estudios forenses, el eldoradense recibió tres puñaladas, una en el frente del tórax y otras dos por la espalda, una de las cuales le perforó un pulmón.Tras consumar el homicidio, el asesino descartó las prendas de la víctima en un contenedor de basura en donde se encontraron tachos con trapos y una remera ensangrentadas.En tanto que en el departamento del detenido, los investigadores hallaron un cuchillo de grandes dimensiones que podría ser el utilizado en el ataque, rastros de sangre y el faltante de la cortina en el baño.