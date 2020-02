Nido de pájaro ocasionó principio de incendio en la Municipalidad de Encarnación

En la mañana de este jueves un nido de pájaro ocasionó un principio de incendio en la Municipalidad de Encarnación, Paraguay. En conferencia de prensa, el intendente encarnaceno, Luis Yd, indicó que se produjo un corto circuito en el aire acondicionado a raíz de un nido de pájaro dentro del compresor.

El jefe comunal dijo que no se puede prever que un pájaro haga su nido y aclaró que el lugar donde ocurrió el incidente es la parte vieja de la infraestructura, no así la nueva instalación que recientemente fue inaugurada.Destacó que el caso no pasó a mayores gracias a que justamente en ese momento el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios estaba pagando sus impuestos en la sede municipal y subió al techo con un extintor en mano para evitar las llamas, mientras que los funcionarios cortaron el suministro eléctrico.“Esto no pasó a mayores. Estaba haciendo unos trámites cuando escuché que gritaban fuego. El compresor estaba humeando. Verificamos que el nido del pajarito ocasionó. No fue de gran magnitud el fuego, en menos de un minuto se controló”, dijo el bombero voluntario.A su vez, el técnico Ángel Centurión explicó que el principio de incendio se generó a consecuencia del sobrecalentamiento de dos cables que alimentaban el compresor del aire acondicionado y remarcó que no hubo cortocircuito.