Nicole y el momento en que conoció a su padre - El Territorio Misiones

Sábado 29 de agosto de 2020

En los últimos días trascendió la conflictiva relación de El Puma Rodríguez con sus hijas. El cantante había dicho que no tiene intención de verlas.El tema se abordó en el envío de ayer de Nosotros a la mañana y con una notable sensibilidad, Nicole Neumann, panelista, aseguró: “Yo lo miro como hija abandonada y lo miro también como mamá. No puedo pasar ni una semana sin mis hijas. ¿Sabés lo que me cuesta? El primer año de separada, cuando se iban con el papá, me quedaba llorando atrás de la puerta. Y eso que yo soy hija abandonada por un padre durante 18 años”.Indicó que cuando conoció a su padre Bernd Unterüberbacher, “ lo recibí cuando apareció y fue como decir ‘qué bueno que hoy puedo tenerte en mi vida”.