Nicole sobre la cautelar de Fabián Cubero

Sábado 11 de enero de 2020

Recién llegada de sus vacaciones en Disney y Miami con sus hijas, Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (5); Nicole Neumann (39) retomó su rol de panelista en Nosotros a la Mañana, programa en el que además de contar lo lindo de su estadía, expuso lo engorroso que fue taparle la cara a cada una de sus hijas con un emoji o sticker cada vez que subía una foto a Instagram para no infringir la medida cautelar que le puso Fabián Cubero (41), para no exponer a la menores. Esta misma medida rige para el ex futbolista.

“No había que blurear a Mickey, ¿no?”, le comentó Ariel Wolman, con picardía. Y la modelo contestó con ironía: “No, Mickey por ahora no me puso ninguna cautelar. ¡Qué insoportable! Es un laburazo (taparles las caras). De pronto no me daba cuenta y grababa historias espontáneas, las subía y las tenía que borrar. Pero, sí, esas son Indiana, Allegra y Sienna”. Consultada al respecto, Nicole agregó: “Ellas saben por qué es todo. Lo entienden”.