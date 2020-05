Nicole: “En un beso de ficción con Furriel se me fue la lengua”

Viernes 8 de mayo de 2020

En tiempo de cuarentena, también los programas de televisión se adaptaron al distanciamiento social, con parte del equipo que sale en vivo desde sus casas.

Ese fue el caso de Nicole Neumann que se conectó por Skype con sus compañeros de Nosotros a la mañana, por El Trece.

La rubia venía hablando de cómo sería su “hombre ideal”. Decía que le gustaban “inteligentes, divertidos y protectores”. Y aseguraba que no tenía preferencias ni por rubios ni por morochos. “Tuve de todo”, explicaba en tono jocoso.

Aprovechando el tren de las confesiones, Joaquín Alvarez, el conductor del programa, le consultó cuál era para ella el mejor actor argentino. Y Nicole mencionó a Ricardo Darín y a Guillermo Francella, lo que no dio para un gran debate.

Entonces, Tomás Dente le preguntó si en sus incursiones como actriz, en algún beso de ficción, se había sentido incómoda o sentía que habían pasado los límites. Y ahí confesó que fue ella quién había incomodado a un galán por su inexperiencia: “Me pasaron dos cosas. Una fue tener que dar un cachetazo en el que se me fue la mano. Fue a Agustina Lecouna, que es un amor y después lo hablamos y estuvo todo bien. Y la otra fue con Joaquín Furriel, que en un beso ficticio se me escapó la lengua”, empezó contando Nicole.

Y luego dio una explicación para dejar en claro que el error fue por el hecho de que ella no era una actriz profesional: “En las novelas, el beso lo tenés que dar con los labios, no tenés que meter la lengua, salvo que sea cine y tengas que hacer una escena explícita de sexo. A mí se me fue la lengua porque no estaba acostumbrada a dar besos ficticios”

Aclaró que “no pasó a mayores, no pasó nada. Yo estaba comprometida. Pero sí, digamos que estaba enamoradita de él”.