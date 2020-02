Nicole denunció a Cubero porque no cumplió con el régimen de visitas de sus hijas

En un adelanto de Divina Comida (Telefe), Nicole Neumann contó que será anfitriona y mostró cómo es su casa. ¿Lo que más llamó la atención? En el living, todavía tiene una romántica foto con su ex: Fabián Cubero. Sincera, dijo que siempre será el papá de sus hijas -Indiana, Allegra y Sienna- y que lo recuerda con cariño.



Cuando pensábamos que habían limado asperezas, se desató un nuevo escándalo: Nicole Neumann lo denunció por "impedimento de contacto" con sus tres nenas. Fue el fin de semana a la comisaría 12, de Villa Urquiza, y contó que el ex futbolista no está cumpliendo la Ley Nº 24270, que establece como "delito al padre o tercero que impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes".