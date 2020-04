Nicolás Vázquez y sus preguntas adolescentes

Lunes 6 de abril de 2020

Nico Vázquez contó en PH las charlas íntimas que tenía con

su mamá, Mirta, cuando era un adolescente. “Todo lo que era aprender sobre la masturbación, lo que era una teta, me llegaba desde el colegio. Le preguntaba todo a mi vieja como si nada”, comenzó diciendo. “’Mami, ¿qué es paja?’. Yo iba directo. Se daba una situación de comedia americana. Ella me explicaba todo de una forma tan abierta, que la primera vez que tuve una situación con una chica fui y le dije ‘mami, me pasó esto’. Tenía mucha afinidad con mi vieja”.