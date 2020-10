Nicolás Trotta aislado: tuvo contacto con el intendente Mario Secco que tiene Covid-19 - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020 | 22:14hs.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, informó a través de sus redes sociales que dio positivo de coronavirus. Al conocerse esta noticia, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, debió aislarse porque el martes habían compartido una actividad.Este miércoles, el jefe comunal escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Ensenadenses, quiero comunicarles que ante la presencia de síntomas, me hice el hisopado que dio positivo de Covid-19. Ya me encuentro realizando el aislamiento correspondiente en mi casa y continuaré trabajando desde acá para garantizar el normal funcionamiento de la ciudad”.“A todos los vecinos y vecinas, les pido que se sigan cuidando, cumpliendo con las medidas sanitarias y de aislamiento que son los métodos para evitar la propagación del virus”, agregó.Ante esto, el ministro Nicolás Trotta, anunció que se encuentra aislado dado que mantuvo contacto estrecho con Secco el día martes cuando participaron de una actividad en la Escuela Secundaria N°2 de Punta Lara, donde se entregaron 299 netbooks a estudiantes.“A las 14 horas tomé conocimiento que el intendente de Ensenada, @MarioSeccoOK, dio positivo de COVID-19 tras ser hisopado. Por ser un contacto estrecho, activamos el protocolo y comienzo el aislamiento preventivo. Seamos responsables, es importante que nos sigamos cuidando”, escribió Trotta en su cuenta de Twitter.Según trascendió el titular de la cartera de Salud no tiene síntomas y se realizará un hisopado en las próximas horas.Por su parte, Mario Secco se suma a la larga lista de intendentes que se contagiaron de coronavirus, entre ellos están: Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Mayra Mendoza (Quilmes), Néstor Grindetti (Lanús), Martín Yeza (Pinamar) y Gustavo Menéndez (Merlo).