Nicolás Otamendi descartó su llegada a River en el corto plazo

Viernes 14 de febrero de 2020

La bomba que plantó Martín Sendeoa, supuesto representante de Nicolás Otamendi, fue desactivada por el propio futbolista. “Se muere por jugar en River pero lo tiene que llamar Gallardo”, dijo el individuo que se presentó como agente del defensor del Manchester City que tuvo que salir a aclarar la situación.

“Siempre es tentador un club grande de Argentina y del cual soy hincha y habrá hecho mucho ruido, pero Martín es un amigo, no mi representante. El que maneja mis cosas es Jorge Mendes. Yo no quiero poner en ningún aprieto a Gallardo o River, ni que tengan la obligación de contactarme”, sentenció el ex Vélez en diálogo con Radio La Red.

El defensor, que se encuentra en Buenos Aires disfrutando de algunos días con la familia por el parate de la Premier League, informó que todavía tiene dos años de contrato con el City y tanto él como su familia están muy a gusto en Europa: “Más adelante se verá”.