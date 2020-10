“Ni ese, ni los otros dos cobardes iban a poder solos con mi hermano” - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Tercera opinión, rechazada por unanimidad Antes de comenzar con las testimoniales previstas para la jornada, el Tribunal Penal Dos comunicó que, por unanimidad, había decidido no hacer lugar al planteo efectuado por la defensa de Leal de incorporar una tercera opinión científica sobre las pericias genéticas que vinculan al acusado con el caso.



El pedido había sido planteado por los letrados Eduardo Paredes y José Luis Rey, quienes consideraron necesaria la participación de un tercer profesional pero no tuvieron el visto del tribunal.



La argumentación del tribunal presidido por Gregorio Busse e integrado por Juan Manuel Monte y Miguel Ángel Faría, los dos últimos por subrogancia legal, fue que el planteo no cumplía con los requisitos previstos.



El pedido había sido formulado apenas unos minutos después de la declaración brindada el lunes por Gustavo Penacino, quien en su momento se encargó de realizar los cotejos de ADN entre un pelo hallado en la remera de la víctima y muestra de perfil genético del hoy enjuiciado Leal. Su declaración tuvo marcadas diferencias con el perito de parte Roger D’errico y por ello se solicitó otra opinión.

“Yo puedo decir que una sola persona no iba a poder con mi hermano. Ni ese ni los otros dos inútiles y cobarse iban a poder solos con mi hermano”, declaró Rafael Fraire, cuyo testimonio marcó ayer el inicio de la sexta audiencia del juicio por el crimen de su hermano Pablo (28), cometido en 2002, y que hoy tiene sentado en el banquillo de los acusados a Gabriel Cristóbal “Gaby” Leal (43).Al ser testigo de la causa, el hombre debió seguir las primeras cinco audiencias de debate desde afuera, pero finalmente su turno de declarar llegó y su testimonio fue el primero en oírse en la jornada de ayer dentro del recinto de debates del Tribunal Penal Dos de Posadas.“Lo que recuerdo es que un día antes él -por su hermano- me comentó que quería comprar cosas de alguien que estaba por ir a España. Él estaba de novio y estaban buscando cosas para irse a vivir juntos. Al otro día lo mataron”, fueron sus palabras ante la primera intervención del fiscal Martín Rau.En la continuidad de su testimonio, Rafael detalló que “eran cosas normales, una computadora. Él no sabía bien cuántas cosas habían. Fue a ver qué había. Tenía dos mangos. El día que lo mataron creo que tenía 300 pesos, eran sus ahorros”.En otro punto de su declaración el hombre fue consultado sobre el carácter de su hermano y Rafael recordó que “era un tipo temperamental. Yo me he peleado con él muchas veces. Era un tipo calentón y sobre todo sabía defenderse”.De seguido a ello, el fiscal Rau intentó profundizar en las aptitudes de la víctima a la hora de defenderse y la posible cantidad de atacantes. Rafael fue contundente: “Yo puedo decir que una sola persona no iba a poder con mi hermano. Ni ese que está ahí, ni los otros dos inútiles y cobardes iban a poder solos con mi hermano”.Se infiere que a quienes hizo referencia en esta parte de su testimonio se tratan del hoy en enjuiciado Gaby Leal y de sus dos consortes de causa, Oscar “Poli” Castel y Gustavo Aranda Alvarenga, quienes ya fueron condenados a prisión perpetua en un primer juicio desarrollado por la misma causa en 2009.Incluso, por su expresión recibió un llamado de atención por parte del presidente del tribunal, Gregorio Busse.Tras un pedido de disculpas, el testigo continuó y describió a su hermano como “un tipo sano. Muy recto. Él no sabía que eran cosas robadas. Él era mi amigo, era el hombre de la casa. Se hacía cargo de todo. El único que tenía laburo era él”.Tras su testimonio, el debate continuó con la declaración de otros dos testigos, una vecina de la zona donde ocurrió el hecho y un colega de Pablo.