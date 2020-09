Neymar “Lamento no haberle pegado en la cara” - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020 | 22:56hs.

Luego del final del clásico caliente entre PSG y Olympique de Marsella, Neymar se volcó a Twitter para manifestar su enojo por lo sucedido en el campo de juego y apuntó directamente contra el VAR, sistema en el que el árbitro se apoyó para expulsarlo luego de una agresión que había pasado por alto.El brasileño de 28 años tuvo un duelo personal con el defensor español Álvaro Gonzalez quien lo habría insultado en el primer tiempo. Fue allí cuando el delantero enfureció contra los árbitros y pidió que echen del campo a su rival por haber pronunciado un insulto racista que los micrófonos no pudieron tomar.“Que el VAR capte mi ‘agresión’ es fácil, ahora quiero ver la imagen del racista llamándome mono hijo de puta... eso quiero ver”, escribió en su cuenta oficial el ex Barcelona que le dio un golpe en la cabeza a su rival sobre el final del partido, motivo por el cual vio la tarjeta roja.Sobre su agresión, Neymar comentó también en las redes: “Mi único arrepentimiento es no haberle dado en la cara”. Incluso, antes de abandonar el campo de juego, admitió ante las cámaras de la transmisión haberle pegado a su rival “por racista”.El clásico francés dejó acciones violentas sobre el terreno de juego, donde hubo escupitajos, acusaciones de racismo, patadas y cinco expulsados al final del partido entre el París Saint-Germain y el Olympique Marsella.El choque arrastró las cuentas pendientes entre el español Álvaro González con Di María y Neymar. El argentino supuestamente escupió al jugador del Marsella, al que Neymar, a lo largo del partido acusó de racismo en alusión a una presunta provocación previa. El defensor reclamó la participación del VAR, que no valoró la acción mientras el brasileño apunto contra al español al grito de “racismo no” en varias ocasiones, acusándolo de haber realizado expresiones discriminatorias.El árbitro y el videoarbitraje pasaron por alto esa y varias situaciones, aunque intervinieron al final, cuando una trifulca entre gran parte de los jugadores en el césped se apoderó del choque. Lanvin Kurzawa, PSG y Jordan Amavi, del Marsella, fueron expulsados con roja directa por enredarse en una pelea.Los argentinos Leandro Paredes, del cuadro local y Darío Benedetto, del visitante, vieron la segunda amarilla y se marcharon también del césped. Y finalmente, el VAR advirtió al árbitro de un golpe de Neymar a González, que terminó con la roja para el brasileño.