Nene de cinco años gastó sus ahorros para comprarles facturas a bomberos de Córdoba - El Territorio Misiones

Los incendios forestales en Córdoba no dan tregua a los bomberos que desde hace días luchan contra las llamas. Pero en medio de la tragedia y el panorama desolador, apareció “Lolo”, un nene de cinco años con un corazón gigante.Salió a jugar a la vereda y vio humo y fuego en un campo que está frente a su casa. Entró corriendo para avisarle a su mamá y le pidió que llamara urgente a los bomberos. Ahí se quedó esperando a que llegaran y con cara de asombro y admiración vio el trabajo que hacían. Y para agradecerles gastó sus ahorros para comprarles comida.“Mamá dame la plata de mis ahorros”, le dijo Lorenzo a Jesica. Ella se la dio pero le pidió que no la gastara en golosinas. Y así fue: “Lolo” le dio otro destino a esos billetes que venía guardando para comprarse un celular.Agarró la plata y salió corriendo a la panadería donde compró criollitos y cuando volvió esperó a que los bomberos terminaran su trabajo, les entregó la bolsita y les dio las gracias por haber apagado el fuego. Llena de orgullo su mamá contó el gesto de su hijo en las redes sociales.“Mi Lolo el de corazón gigante, el que día a día me enseña tanto. Hoy sacó de sus ahorros para pagarles a los bomberos con criollitos. Gesto que me asombró, porque con cinco años valora la entrega de ellos. Lolo tiene mucha luz y mucho amor. A mamá le llena el alma de orgullo. Les agradeció por apagar el incendio , y les agradeció por cuidar a las personas”, escribió la mujer en el posteo.“Después de entregarles la comida les dijo: ‘Muchas gracias por apagar el fuego y por cuidar a las personas’. A mí se me llenó el corazón de orgullo porque con tan sólo cinco años el se da cuenta de todo y valora el trabajo de los demás. No se cuánta plata gastó en criollitos porque todavía ni fui a la panadería a averiguar. Pero eso no importa, porque salió del corazón de mi hijo que es muy solidario", contó Jesica.Pero esta no es la primera vez que “Lolo” tiene un gesto como este. En pleno invierno vio a un policía parado en la esquina de su casa y le pidió a su mamá que hiciera café y fue a llevárselo. Y la mujer recordó que su hijo más grande contó que estaban haciendo una colecta en la escuela. Lorenzo escuchó, fue a la alacena y al ver que había dos paquetes de arroz, sacó uno y se lo entregó a su hermano para colaborar. “Con poco él puede ayudar. Para mí es un nene grande en un cuerpo pequeño. Y nos enseña día a día el valor de ayudar”, concluyó.