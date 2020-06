Negaron la prisión domiciliaria a una estafadora que tenía doble identidad

Domingo 14 de junio de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Supuesto abuso a un remisero de Jardín América Tras ser llevada a prestar declaración indagatoria ante el juez Roberto Sena, titular del Juzgado de Jardín América, la implicada negó las acusaciones en su contra. Aunque aprovechó la oportunidad para denunciar a un remisero de la citada localidad por supuestos abusos sexuales. En base a esta acusación, trascendió que el trabajador del volante fue citado al juzgado, en donde se defendió de las acusaciones en su contra. En esa instancia contó que durante un tiempo mantuvo una relación con la denunciante y que todos los encuentros que mantuvo con la mujer fueron con consentimiento de la misma. Con esta causa, es el segunda denuncia por abuso que hizo la mujer. La primera fue hecha a fines de marzo en San Vicente contra Leopoldo D.S. (44), dueño de un hospedaje ubicado sobre la ruta nacional 14. Este hombre fue acusado de raptar y abusar durante varios días de la mujer. Incluso la policía lo buscó durante varios días hasta que finalmente se presentó ante el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, junto a un abogado. Allí se defendió de las acusaciones en su contra y ante la falta de elementos de prueba en su contra recuperó la libertad.

En la misma causa, también había sido acusado su papá, de 77 años, aunque éste en ningún momento fue detenido por la Policía.

Por considerar que no existen los sustentos médicos suficientes para avalar el pedido de habeas corpus presentado semanas atrás por su abogado defensor, la Fiscalía de Instrucción de Jardín América le negó la prisión domiciliaria a Irma Amanda López, una mujer de 58 años que a mediados de abril fue detenida tras ser acusada de varios hechos de estafa y hurto en Jardín América, Puerto Leoni y en la capital provincial.Según pudo saber este medio en base a fuentes judiciales, los investigadores constataron que la acusada no padece de ninguna enfermedad que le impida continuar con su arresto en prisión.Además, añadieron que tampoco no requiere de ningún tratamiento especial que no pueda ser realizado y monitoreado en la dependencia donde actualmente se encuentra alojada.Los voceros consultados agregaron que hace pocas semanas el juez Roberto Sena, titular del Juzgado de Instrucción de Jardín América, dictó la prisión preventiva para la implicada.En paralelo a los procesos investigativos que se instruyen en dicho juzgado, se supo además que posee otra causa por supuesto abuso sexual y que es llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente.Y, por si fuera poco, además de las fuertes acusaciones que presenta en la tierra colorada, los pesquisas constataron que desde hace más de dos años también poseía un pedido de captura emitida por Interpol luego de no regresar de una salida transitoria del penal bonaerense en donde purgaba una condena por 14 años por un robo.En torno a ello, trascendió que la acusada formó parte de una banda que concretó un violento atraco en la capital del país.A finales de marzo, pero utilizando el nombre de Carmen Beatriz Matas, la implicada se presentó en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional VIII para denunciar que fue raptada durante varias días, período en el cual fue víctima de abuso sexual por parte de Leopoldo D. S. (44). Este último es propietario de un hospedaje de San Vicente, quien en compañía de su padre, de 77 años, habrían sido los responsables de los ataques sexuales.A partir de esta denuncia, autoridades municipales de San Vicente y vecinos de Dos de Mayo, brindaron asistencia, colectas y hasta consiguieron trabajo a la mujer en la capital provincial.Fue allí en donde las verdaderas actividades de la mujer salieron a la luz. Según consta en las investigaciones, durante varios días Elsa C. (66) dio refugio a la presunta víctima de abuso, quien en una oportunidad narró los ataques que vivió en San Vicente.Aunque durante su corta estadía, ciertas actitudes de la mujer y varias contradicciones en su relato comenzaron a llamar la atención de la dueña de casa.En una oportunidad, Elsa reconoció que sintió dormirse luego de una comida que su huésped había preparado.Esto último obligó a la sexagenaria a dar aviso a integrantes de la Línea 137, quienes con apoyo de la Policía de Misiones, constataron que Matas llevaba entre sus pertenencias una valija que había sido denunciada como robada, varias semanas atrás, a una vecina de Jardín América.Fue aquí que tras el cotejo de la identidad de la sospechosa se logró detectar que utilizaba una identidad falsa, y luego de una serie de grises en su relato, fue detenida y trasladada a Jardín América para rendir cuentas ante el Juzgado local.Sobre las causas que pesan sobre la implicada, transcendió que en febrero pasado, López se presentó en la vivienda de Ignacia Martha L, una anciana de Jardín América a quien imploró alojamiento ya que adujo no tener lugar donde quedarse.Dos días más tarde, López utilizó algún tipo de somnífero para dormir a la dueña de casa, y tras maniatar y golpear a la nieta de Ignacia, de 18 años y discapacitada, se llevó dinero en efectivo, celulares y otros elementos de valor.Además de esta denuncia, un vecino de Puerto Leoni, identificado como Antonio S. (82), reconoció a la misma sospechosa como la responsable del hurto de su tarjeta de débito con la cual cobraba su jubilación.En este caso, trascendió que la acusada habría engañado al anciano y hasta vivió varios días junto al denunciante.