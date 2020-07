“Necesitamos volver, estamos desesperados”, el pedido de una pareja misionera en Tierra del Fuego

Miércoles 22 de julio de 2020 | 20:11hs.

Como miles de misioneros en plan de progresar, Daniel Sotomayor de 60 años y Mirian Frelig de 45, con la promesa de un trabajo dejaron la tierra colorada en diciembre pasado. Ya lejos de su hogar y de lo suyos comenzaron los problemas, la promesa de trabajo no se concretó, pero lejos de bajonearse fueron en busca de soluciones; comenzaron a buscar un trabajo con el cual cumplir el objetivo de lograr una estabilidad económica. Pero rápidamente las vueltas de la vida los volvió a golpear; el Covid-19 comenzó a expandirse por todo el mundo y llegó al país; desde allí las esperanzas de progresar para la pareja misionera se volvió un calvario; no lograron encontrar un trabajo estable y con la pandemia a flor de piel en el país todo se complicó el triple, al punto de quedarse sin sus ahorros y no tener el medio para poder regresar a su tierra natal.

“No sabemos más que hacer, necesitamos que nos habrán una puerta para poder regresar y tratar de salir adelante. Ojalá que alguien pueda entender lo feo que es estar lejos de los hijos, de los padres y no poder regresar”, sentenció.





Así como Daniel y Mirian, muchos misioneros quedaron varados fuera de la provincia desde que el Covid-19 llegó a la Argentina en marzo pasado; muchos de ellos aún esperan alguna ayuda para poder regresar, otros por propios medios lograron volver y estar con sus familiares.



En estos tiempos de pandemia, una pareja misionera varada en Tierra del Fuego pide ayuda para poder regresar a su hogar en la localidad de Santo Pipó. Buscaron ayuda por todos los medios, pero hasta el momento no pudieron tener ninguna solución, “necesitamos estar con nuestra familia”.“Necesitamos volver, estamos desesperados, no podemos pagar el alquiler y nos están por desalojar, estamos haciendo sopa de garrón para poder comer día a día; si sabíamos que esto iba a pasar nos quedábamos comiendo tierra colorada en Misiones”, manifestó angustiado Daniel, quien antes de viajar hacia Tierra del Fuego, se encontraba con una licencia sin goce de sueldo en la Municipalidad de Santo Pipo, entidad de la cual forma parte como maquinista desde 1997.En diálogo con el Territorio, Daniel detalló que golpeó muchas puertas para tratar de volver sin tener respuestas positivas. “Me comunique hasta con autoridades provinciales pero nadie me supo ayudar. No puedo entrar a la página web para poder sacarme el permiso, 21 días seguidos probé en la página ‘De Regreso a Casa’; siempre nos pusieron trabas, a esta altura ya no tenemos el medio como para volver”, indicó.La angustia de la pareja misionera se agravada día a día, sin trabajo, ni recursos económicos para poder costear los gastos diarios y sin poder regresar a su hogar, se le suma el no poder estar con sus hijos y familiares.“Es triste lo que estamos pasando, sabemos que esto no es culpa de nadie, que esta peste vino a jodernos la vida; lo que pedimos es una ayuda para poder regresar y estar con los nuestros”; manifestó el hombre al tiempo que explicó que la preocupación aumenta ya que en agosto se acaba la licencia que tiene en su trabajo.