Domingo 3 de mayo de 2020

El misionero Martín Benítez es uno de los jugadores que emigró en el último mercado de pases. A fines de febrero, con el semestre ya comenzado hace rato, el delantero, surgido de las inferiores del Rojo y que rechazó varias ofertas del exterior a lo largo de los años, se fue a Vasco da Gama a préstamo por un año. Finalmente Tincho reveló el motivo que lo empujó a abandonar el conjunto de Avellaneda.

“A lo último ya no estaba disfrutando. Mi relación con la gente no era la mejor y contra Fortaleza fui reprobado. Ser silbado me molestó mucho y ahí tomé la decisión de irme. Fue en ese momento cuando me puse firme. Necesitaba un cambio”, contó en una entrevista con Muy CAI.

Además, reconoció que Lucas Pusineri, técnico de Independiente, no le presentó muchos obstáculos. “Es una persona muy noble. Recuerdo que antes del partido con Fortaleza me preguntó si quería jugar porque yo no lo había hecho en ningún partido. Le respondí que sí y me lesioné en el arranque, pero seguí en cancha porque quería darle lo mejor al equipo”, aseguró.

“No lo conozco mucho a Pusineri pero rescato que es frontal y que va siempre con la verdad. Está generando un clima en el vestuario que Independiente necesitaba”, añadió.

Por último, habló de su presente en el equipo de Río de Janeiro. “Acá pude jugar sólo dos partidos. Estuve mucho tiempo en Independiente y ahora quiero ver si puedo estar a la altura de otro club y de otro fútbol. Es loco, porque me costó tanto salir y ahora justo pasa esto”, concluyó el atacante de 25 años.