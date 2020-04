NBA: El sindicato pide que se juegue a “puertas cerradas”

Domingo 12 de abril de 2020

El ex basquetbolista español José Manuel Calderón, asistente de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) de la NBA estadounidense, aseguró ayer que es “mejor jugar a puertas cerradas que no hacerlo de ninguna manera”.“Mejor tener los partidos a puertas cerradas que no tenerlos por varias razones. Los jugadores podrán volver a su trabajo, la televisión tendría su evento y al aficionado le llegará el producto que, aunque es diferente, ayudará a tener un poquito de baloncesto”, apuntó el ex integrante del seleccionado español en una charla virtual en #OutsidersTalks.La NBPA es el sindicato más antiguo de Estados Unidos, con su fundación en 1954, y representa en la actualidad a todos los basquetbolistas de la NBA.“Lo complicado es no saber nada y hay que ver que faltan jugar 16-17 partidos. Tanto Espn (dueña de los derechos audiovisuales) como la NBA y nosotros vemos las distintas posibilidades”, detalló el campeón del mundo en Japón 2006 y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.Además, Calderón, con pasado en varias franquicias de la mejor liga del mundo, se manifestó su preocupación de cara a futuro: “Hay que ponerse fechas para ver si tocamos la Liga del año que viene y a partir de ahí ir damos marcha atrás o no”.