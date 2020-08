Navalny presentó signos de envenenamiento - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020

El opositor ruso Alexei Navalny, hospitalizado en estado de coma en Berlín, presenta “trazas de envenenamiento”, anunció un comunicado del hospital de la Charité, donde fue internado este fin de semana tras ser trasladado desde Siberia.“El desenlace de la enfermedad continúa siendo incierto” y en esta etapa no se pueden descartar secuelas a largo plazo, “en particular en el sistema nervioso”, detalló el centro de salud en un comunicado.“Los hallazgos clínicos apuntan a una intoxicación con una sustancia inhibidora de colinesterasa”, especificó el documento.La sustancia concreta no pudo precisarse todavía, pero el hospital afirma que los efectos tóxicos fueron confirmados en varios laboratorios independientes.Navalny, político e investigador de la corrupción y uno de los críticos más feroces del presiente ruso Vladimir Putin, cayó enfermo en un vuelo de regreso a Moscú desde Siberia el jueves y fue trasladado al hospital en la ciudad de Omsk después de que el avión realizara un aterrizaje de emergencia.