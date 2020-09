Náuticas locales relevan una mayor demanda para recambio de lanchas - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020 | 05:00hs.

En cifras 20% Se incrementó la compra de lanchas entre septiembre de 2019 y de este año. Entre 2017 y el año pasado hubo una baja en la demanda.



Guarderías náuticas tienen cupos agotados para este verano

A raíz de la pandemia por coronavirus, la temporada estival será diferente en la provincia. La falta de precisiones sobre cuándo cesará la alerta mundial o el retorno del turismo nacional e internacional, generaron que muchas personas prioricen inversiones en el hogar o en otro tipo de vehículos, como son las lanchas.Según comentaron a El Territorio, en las últimas semanas hubo un crecimiento en las consultas para el recambio de este tipo de embarcaciones, cuyo precio oscila entre 620.000 y 2.000.000 de pesos.Aseguran que las transacciones que se concretaron en el último mes tienen que ver porque muchos clientes, con mayor poder adquisitivo, descartaron la posibilidad de viajar a otros puntos del globo y para el próximo verano desean pegarse una escapada por los cauces misioneros, ante la continuidad de determinadas restricciones por el Covid-19.Sin embargo, advierten que la oferta es escasa, por complicaciones en las importaciones de motores para las embarcaciones, como consecuencia del parate en fábricas del extranjero, ante el rebrote de contagios en el Viejo Continente y Estados Unidos.Sobre este tema, Daniel Maidana, titular de náutica Aire Libre, expresó que “hay una demanda que es anormal a lo que era en septiembre del año pasado. Se están vendiendo muchas embarcaciones en la provincia”.En diálogo con este matutino contó que gran parte de los pedidos pasa por clientes que deciden renovar las lanchas por sobre aquellos que compran por primera vez una, que representa una minoría. “Se trata de un cliente con un mayor poder adquisitivo y que considera clave invertir en este tipo de rodados. Es uno que ya realizó los arreglos en el hogar, que ya hizo una pileta y que, como no puede viajar, invierte para vacacionar en el río, que es una de las actividades permitidas y bajo estrictos protocolos sanitarios”, manifestó.En cuanto a los precios, precisó que en el caso de su local oscilan entre 900.000 y 1.200.000 pesos para una lancha de gama media, con motor de cuatro tiempos y una medida de 2,50 metros por 7.El importe es aún mayor dependiendo de las comodidades y la capacidad (hasta cinco personas, por ejemplo), que puede conseguirse a partir de los 2.000.000 de pesos. A aquellos que compran por primera vez se le ofrece una financiación de hasta 50 cuotas.“El año pasado el panorama era otro, ya que teníamos más oferta que demanda. Los astilleros estaban con capacidad ociosa y había una promoción en los motores para renovar el stock. Ahora hay más demanda que oferta y producto de los inconvenientes que generó la pandemia en relación con las importaciones, es muy difícil conseguir un motor. Entre todas las náuticas nos peleamos por un motor”, indicó Maidana.Sobre el motivo del faltante, adujo que incidió el parate en las fábricas de Europa y Estados Unidos ante rebrotes de la enfermedad mundial, que obligó a frenar la producción y provocó demoras en el stock previo.En tanto, desde Náutica Soza aseveraron que “se están vendiendo muchas lanchas, sobre todo de recambio por modelos más actuales”, al catalogar que “comprar una lancha es prácticamente igual que hacer la inversión por un auto, ya que es un vehículo más, como para distenderse un poco más y tener contacto con la naturaleza, como se propone desde ahora por la pandemia”.En relación a los precios, comentó que se comercializan a partir de los 620.000 pesos para la gama más baja, mientras que a 1.200.000 pesos la gama media y de 2.000.000 de pesos en promedio para el de tipo premium. La variación de precios tiene que ver con las comodidades, seguridad y equipamiento que exija el cliente, aclararon.Sin embargo, producto de los incrementos que sufrió el dólar en los últimos años, el precio aumentó y eso generó entre 2017 y 2019 una merma sustancial en la demanda que, a raíz de la pandemia por el coronavirus, repuntó un 20%.“El parque náutico está creciendo y lo viene haciendo en los últimos años. Tenemos muchos pedidos para la guardería y este año no tenemos lugar”. La frase corresponde a Oscar Bossi, presidente del Club de Pesca y Náutica Pirá Pytá.En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 manifestó que para la temporada de verano los cupos para guardería de las lanchas están prácticamente llenos, al igual que los patios al aire libre.“El parque náutico está creciendo ante la mayor compra de embarcaciones nuevas y eso implica un incremento en el número de asociaciones que quiere hacer uso del predio para guardar el vehículo, pero es imposible. Hasta el momento tenemos 228 solicitudes para ingresar. Antes de la pandemia, teníamos 127 pedidos. Hubo un incremento considerable en los últimos meses”, subrayó.Planteó que en Posadas hay pocos lugares donde guardar las lanchas, dada la poca oferta para este tipo de servicios. Y contó que los cupos se liberan dependiendo las circunstancias, desde la desafiliación o hasta el deceso del socio.De cara a los próximos meses, estimó: “El club está funcionando al 80 por ciento, ya que lo único que no se puede usar es el salón. El resto de las actividades están a pleno, incluyendo la navegación en el río bajo estrictas medidas sanitarias. Muchos de los socios ocupan las lanchas para navegar hasta San Ignacio y vuelven en el día. En el caso de la Isla del Medio, es una isla argentina pero en aguas paraguayas, por lo que no se puede usar en estos momentos por las restricciones que hay”.Por último, concluyó: “La gente ve muy difícil la posibilidad de viajar y ya comienza a considerar que las vacaciones serán en la ciudad. Las solicitudes de afiliaciones son grandes, crecen, pero no hay más lugares”.