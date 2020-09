Nati Jota cuestionó la presión de la mirada social - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

Acostumbrada a compartir las buenas noticias con sus seguidores en las redes sociales, Nati Jota contó, en noviembre de 2019, que se había separado de Bruno Siri. Por ese entonces, el rugbier chaqueño –con quien al principio tuvo una relación a distancia– ya vivía en Buenos Aires y luego de la ruptura decidió quedarse y no regresar a su ciudad natal.Un mes después, ella decidió viajar a los Estados Unidos y pasar Navidad junto a una de sus hermanas que vive allí y otras amigas. Luego de unos días de vacaciones en Miami, regresó a la Argentina y viajó a Villa Gesell para recibir el 2020 junto al resto de su familia.Durante sus vacaciones en Miami, la periodista había compartido fotos en la playa y, por ese entonces, según explicó en las últimas horas en su cuenta de Twitter, había bajado de peso sin intención, sin hacer ninguna dieta y tampoco buscándolo. Sin saber lo que en verdad le sucedía, sus seguidores halagaban su apariencia.Lo dio a conocer a través de su respuesta a una usuaria que compartió una reflexión en las redes sociales. “Siempre que bajé mucho de peso fue por estar tan triste y ansiosa que no podía comer. Estoy muchísimo mejor ahora que peso 10 kilos más y como bien, pero la gente te felicita cuando estás más delgada sin profundizar qué te puede llevar a bajar de peso”, escribió una mujer en Twitter.Ese mensaje motivó a Nati Jota a compartir su experiencia personal: “Cuando más triste estuve, más me decían ‘qué linda que estás’. Y yo deseando pesar tres kilos más pero pudiendo sonreír sin esforzarme”, indicó la periodista, buscando generar conciencia y empatía social.