Natalie se diferenció de los instagramers - El Territorio Misiones

Domingo 6 de septiembre de 2020

En una entrevista que Natalie Pérez brindó vía live a Los 40 Principales, después de que le nombraran a varios instagramers, hizo una confesión: “Paso... No conozco a ninguno, te juro”. Para colmo, cuando le hablaron de Sofi Morandi hizo un gesto de desconcierto... sugiriendo que no sabe quién es.Además, se diferenció totalmente de la temática cuando el entrevistador le marcó que para él ella era una instagramer: “No, no, ¡nooooooooooooo! No me enojo porque está buenísimo si alguien puede generar un trabajo y un vínculo con gente a través de la pantalla, pero yo entiendo que instagramer es sólo alguien que nació en Instagram y morirá en Instagram. Y yo no soy así”, sentenció.