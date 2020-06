Natalie Pérez habló de su solitaria cuarentena

Domingo 14 de junio de 2020

En agosto de 2019, tras seis años de amor con convivencia incluida, Natalie Pérez le puso punto final a su noviazgo con Ramiro Gayoso, joven que quedó varado en Colombia en plena pandemia de coronavirus. Cumpliendo la cuarentena acompañada por su perro y sus dos gatos, la actriz y cantante le dio un móvil a Nosotros a la Mañana en el que habló de trabajo, amor y de su anhelo de formar una familia.“¿Sos un poco Susanita?¿Soñás con conformar una familia, tener hijos, un marido, o tu felicidad va por otro carril?”, le preguntó Tomás Dente. Con la sinceridad que la caracteriza, Natalie contestó: “Soy cien por ciento. Me encanta compartir. Soy re Susanita. Fui criada así por mi mamá y mi abuela. Me parece de la cosas más lindas que hay compartir. Odio acostarme todos los días sola, me da bronca. Me gustaría formar una familia. Obvio que ahora estoy con mi carrera y mi trabajo, que le dedico todo mi amor y todo el tiempo que tengo hoy, aprovechando que no tengo esa familia”.