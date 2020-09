Natalia y su amor por la pastelería - El Territorio Misiones

Lunes 14 de septiembre de 2020

En diálogo con La Nación, Natalia Oreiro contó que en cuarentena se reencontró con la cocina. ¿Incorporó algún pasatiempo? Sí, se copó con la pastelería y se puso a hacer tortas... ¡Hacía una por día! “Ahora paré un poco porque me comí todo. De hecho, arranqué hace dos meses con clases de gimnasia virtuales porque iba a salir rodando. Hacía una marquise por día, torta de manzana y más”, reveló la actriz. Además, contó que es ovolactovegetariana (no come carne, pero sí huevos, lácteos y derivados de animales), pero que su pareja, Ricardo Mollo, consume pescado y que le divierte un montón cocinar. “Él se encarga de la cocina porque le encanta y hace todo muy rico, yo sólo si es necesario”, confió.