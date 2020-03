Nannis apelará la división de bienes

Viernes 20 de marzo de 2020

Mariana Nannis y Claudio Caniggia están oficialmente divorciados y en días saldrá la sentencia firme. Sin embargo, la ahora ex pareja está muy lejos de cerrar un capítulo. Carlos Broitman, abogado de la mediática confirmó a Teleshow que su clienta apelará. “Ya iniciamos la mediación de división de bienes”. Según el pedido de la querella en el marco del divorcio, el ex futbolista dijo poseer solo un inmueble, por lo que Nannis lo acusa de “estafa” y en el texto que envió a la Justicia asegura que su ex poseía otros bienes que estarían a nombre de terceros, que ella directamente llama “testaferros”.