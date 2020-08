Nancy Pazos dio positivo por Covid-19 - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020 | 11:50hs.

Nancy Pazos preocupó a sus seguidores de Twitter al contar que tanto ella como sus hijos dieron positivo en el test de coronavirus. Señaló que se encuentran aislados desde el jueves pasado, cuando una persona de su entorno se enfermó. Además, reconoció estar muy preocupada porque está a cargo de una persona mayor, de la que debe estar pendiente.La periodista aclaró que todos tienen síntomas leves. No tuvieron fiebre, pero sí algo de tos. "Habernos aislado fue fundamental para cortar la cadena de contagios. Los nenes no estuvieron en contacto con su papá -el vicejefe de Gobierno Porteño Diego Santilli-, ni yo con mis compañeros de trabajo desde una semana antes de que comenzaran los síntomas", indicó.Nancy reconoció que estaba bien, pero que sentía muchas ganas de llorar por este difícil presente que les tocó. Además, se mantiene en alerta por su mamá de 74 años que vive con ella: "La intentaremos preservar como hasta ahora".La conductora de radio sabe perfectamente quien la contagió. Según dijo en las redes, fue una colaboradora personal que dio positivo el domingo pasado: "Me aislé el jueves pasado, cuando dio positivo su esposo, a quien yo no había visto nunca".Pazos aprovechó la interacción con sus seguidores para desmentir que su empleada, que también está pendiente de su madre, también se encuentra infectada.Desde que comenzó la pandemia, fueron varias las celebrities que dieron positivo en COVID-19. Uno de los primeros fue Tom Hanks, que se encontraba filmando la película sobre Elvis Presley en Australia junto a su esposa.En el ámbito nacional, hubo varios casos. Lizy Tagliani, Belén Francese, Miguel Ángel Cherutti, Alejandro Fantino, Coco Sily, Nicole Neumann y Andy Kusnetzoff son algunas de las figuras que estuvieron infectadas y ya se recuperaron.Por otra parte, el locutor Cacho Fontana todavía se encuentra cursando la enfermedad, al igual que la bailarina y modelo Celeste Muriega, que reconoció estar infectada y recluida en su departamento desde donde hace su programa de radio. "Me siento floja, aunque trato de tomarlo con humor no es algo gracioso. Hice la cosas bien, siempre usé tapabocas, respeté el distanciamiento, pero tenía que laburar", reveló en sus redes.Roxy Vázquez y Bebe Contepomi también dieron positivo, al igual que el conductor radial Gustavo López y Eduardo Feinmann, que expresó: "Esto le puede pasar a cualquiera, nadie esta exento, estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense".