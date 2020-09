Nada detiene a la primavera - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020 | 05:00hs.

Por Belén Spaciuksociedad@elterritorio.com.ar

Alegría estudiantil





“Los muros jamás detienen la primavera”, canta Teresa Parodi en Tarumba, con la confianza de que se trata de la estación del año que avasalla con brillo y alegría, inundando cada rincón por más oscuro que sea.Esta vez los muros no son físicos, sino más bien se trata de límites específicamente sanitarios que se impusieron a principios de marzo, y se fueron flexibilizando con el correr de los meses, para poder detener el avance del virus que tiene en vilo al mundo entero.Y aunque las postales se adaptaron a los tiempos que corren y los barbijos, al igual que las flores, son los protagonistas de la temporada, la primavera llegó para florecer en la Tierra Colorada.Con todos los cuidados y requerimientos necesarios, los misioneros recibieron a la estación del año en que todo parece resurgir. Y con ello, las esperanzas y el entusiasmo de los que ansían que esta primavera renueve las vibras.El gran primer día se disfrutó en distintos puntos de la ciudad con un sol espléndido y agradables temperaturas. El parque Paraguayo, el Skate Park, la Costanera y algunos sitios del centro posadeño fueron los elegidos para celebrar.“Vinimos a disfrutar del sol, a pasear un poco. La primavera llegó con todo su esplendor y nosotras salimos a disfrutarlo con las niñas”, contaron las madres de Sofía, Pía y Valentina quienes fueron a jugar al Parque Paraguayo. Con una manta extendida sobre el césped, las niñas improvisaron un picnic de tarde y se dispusieron a merendar después de varias horas de juego y conversación, luego de tantos días sin verse.Y aunque los coloridos barbijos cubrían la mitad de sus rostros, los ojos achinados permitían vislumbrar que la felicidad las invadía. “Es la alegría de la primavera, del reencuentro”, agregaron las madres, justificando tanta risa.Al igual que ellas, muchos otros niños aprovecharon la tarde para jugar y entretenerse. Bicicletas, patines, pelotas, juguetes didácticos y juegos de la plaza, colmaron el paisaje de color y alegría.“Aprovechamos el sol divino para salir un rato a pasear; empezó la primavera y vinimos al parque a disfrutar de una tarde en familia”, contó por su parte Celeste Ramallo, que junto a Alejandro Núñez llevaron a Zoe al parque para que pueda pintar y disfrutar de la jornada.“Estuvimos mucho tiempo en cuarentena y cuando todo comenzó a flexibilizarse, empezamos a salir de a poco. Hoy vinimos a disfrutar la tarde. Aprovechamos la primavera y el sol para pasear”, señaló.Por otra parte, las parejas también salieron a celebrar el amor. Tal es el caso de Valentina y Dylan, y Eugenia y Juan Pablo; quienes salieron en grupo para deleitarse con el paisaje del río y disfrutar de la amistad. Al igual que Flor y Armando, que se dispusieron a tomar un poco de sol.Además de la primavera, los jóvenes también conmemoraron el Día del Estudiante. Y más allá de que recordaron con nostalgia que el año pasado vivieron la euforia de celebrar Por los Jóvenes Todo, en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez o la convocante Estudiantina, en la Costanera posadeña, -eventos que este año no se llevarán a cabo por el contexto de pandemia-, salieron de todas formas a celebrar su día.Azul, Victoria, Guadalupe, Selena, Rodrigo y Juan planificaron una jornada de reencuentro y festejos. Los seis jóvenes, que se conocen desde hace muchos años y actualmente cursan en distintas facultades de la capital, organizaron un almuerzo, con postre incluido, al aire libre.“Estamos celebrando. Trajimos hasta una torta para festejar nuestro día”, contó Guadalupe. “Pasamos más de cuatro meses sin vernos. Cuando reabrieron los bares y restaurantes volvimos a juntarnos. Pero esta vez decidimos venir al parque a pasar un día distinto, divertido”, agregó por su parte Victoria. “Teníamos ganas de vernos, de juntarnos y por eso decidimos venir al parque a recordar nuestro día y reírnos un rato”, detalló.Al igual que ellos, Manón Krause (17), Valentina Cibello (17) y Evelin Oviedo (17), que cursan juntas el secundario en el Instituto Santa María, aprovecharon su día para compartir una merienda saludable.Mientras tejían pulseritas de hilo bajo un tupido árbol del parque, las jóvenes dialogaron con El Territorio: “Pasamos mucho tiempo sin vernos. Durante la cuarentena seguimos muy unidas pero vía WhatsApp y desde que empezaron a flexibilizarse las medidas volvimos a encontrarnos”, contaron.“Vinimos a relajarnos al parque, a charlar un rato. Estaba muy lindo el día, no podíamos quedarnos encerradas por eso decidimos salir un poco, para distraernos y de paso festejar nuestro día”, agregaron las jóvenes que, adecuando las medidas sanitarias con estilo, combinaron sus atuendos con los obligatorios barbijos.“El año pasado el festejo fue distinto, porque había Estudiantina y otros eventos en los que participábamos todos juntos. Este año atípico nos da un poco de nostalgia. Pero lo bueno es que pudimos reunirnos y celebrar juntas”, agregaron las íntimas.En otro rincón de la ciudad, en el Skate Park de la Costanera, niños y adolescentes se apoderaron de la pista. Con patinetas, bicicletas, rollers y monopatines, aprovecharon la jornada para practicar saltos y gastar energías.