Nación y Provincia tras una solución definitiva para tractoristas de Aurora - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Incautación creciente y más inversión en camino

Frederic valoró el trabajo colaborativo entre las fuerzas y la inteligencia para desbaratar el narcocrimen.

En la presentación de la marihuana incautada por Prefectura Naval Argentina ayer frente al Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento se destacó tanto el volumen del secuestro como el monto de dinero inmovilizado. Así, según detalló Prefectura, se secuestraron más de 12.400 kilos de la droga y variados vehículos donde fue transportada. Se recordó en tanto que en lo que va del año las incautaciones ya superan a todo lo registrado durante el 2019.



Se explicó que en los procedimientos se tuvieron en cuenta seguimientos a los sospechosos del crimen y el análisis de inteligencia fue destacado por la ministra de Seguridad Sabina Frederic, que apuntó a conocer los orígenes posibles de la droga incautada, para posteriormente trabajarlo con autoridades de los países vecinos.



Sobre el control de fronteras en tanto, el secretario nacional de Seguridad Eduardo Villalba explicó que analizan siempre la eficiencia de las fuerzas y el territorio donde actúan. Así, consideró que, de ser necesario, en la región se consideraría la posibilidad de sumar más efectivos de fuerzas de seguridad. “Cuando ha sido necesario hemos aportado mayor cantidad de personal, inclusive con materias conjuntas con el Ministerio de Defensa. Pero quiero decir que tenemos iniciado un trabajo muy importante en el área de fronteras de nuestro ministerio que tiene que ver con la integralidad para el despliegue de las fuerzas y las necesidades que tiene cada una de ellas”, comentó Villalba.



Recordó por otra parte que se han reactivado proyectos de financiamiento internacional para potenciar obras en las fronteras que se verán el próximo año.



Control a la soja

Al ser consultado por el control al contrabando de soja o granos desde Misiones hacia Brasil, el prefecto Mario Farinón recordó que seguirán haciendo todos la vigilancia necesaria para evitar una defraudación impositiva al Estado nacional.



“Las fuerzas federales van a continuar con la tarea, van a seguir protegiendo los recursos de la Nación, evitando el perjuicio impositivo que se genera. En el caso puntual del contrabando se va a continuar con la misma forma y con mayor intensidad acorde a la tarea que se viene realizando muy bien que es la investigación preliminar”, explicó el prefecto.



La ministra de Seguridad Sabina Frederic, estuvo ayer en Posadas, oportunidad en que su recorrida abarcó varios ejes: por un lado, acompañó a la Prefectura Naval Argentina tras el secuestro de importantes cargamentos de marihuana.Luego, en el Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento, estuvo acompañada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien aprovechó la oportunidad para destacar la atención de la ministra y su rápida respuesta ante el reclamo de colonos del Alto Uruguay. Fue así que se evitó protestas mayores ante los intentos de secuestros de tractores agrícolas que habrían sido ingresados de forma irregular desde BrasilHerrera Ahuad valoró el entendimiento con las autoridades nacionales y adelantó que se están analizando alternativas para formalizar la tenencia de las máquinas en manos de los agricultores misioneros.También se recordó que la situación es histórica y responde a las viejas asimetrías que padece Misiones frente a los menores precios que en este caso tiene Brasil para con su maquinaria agrícola.“La ministra ha dado una respuesta práctica para resolver un problema mayor. De eso se trata la política pública, de eso se trata la responsabilidad que tenemos los funcionarios para lograr la paz social”, enfatizó el mandatario provincial junto a la ministra y al prefecto Mario Rubén Farinón -máxima autoridad de la fuerza a nivel país- y al secretario de Seguridad Eduardo Villalba.El gobernador remarcó que la situación de protestas del último fin de semana en Colonia Aurora refleja las fuertes asimetrías que padeció históricamente Misiones.“Lo que ocurre en la zona del Alto Uruguay, justamente tiene que ver con ese reclamo histórico que hace nuestra provincia y que hace nuestro gobierno. Son las asimetrías, donde a 150 metros un producto sale menos de la mitad del precio que se ofrece en Misiones. Por eso reclamamos y justificamos objetivamente el tratamiento de nuestra provincia con un régimen impositivo diferenciado para que estas cosas no ocurran”, enfatizó el mandatario.Fundamentó que el pedido se hace para atender que “los elementos productivos de nuestros trabajadores acá en Misiones puedan costar lo mismo que cuesta en la Pampa Húmeda. El pequeño productor tiene también que tener la posibilidad de acceder a la tecnología a la que pueden acceder productores de enormes extensiones en otras extensiones”.Ante la exposición del gobernador, la ministra respondió que entendieron el reclamo y tienen el mandato del presidente Alberto Fernández de propiciar una solución pacífica de los conflictos.“Tenemos una política por mandato del presidente, que no sólo es federal sino que también intenta siempre el camino de la resolución de los conflictos. Este hecho (en Misiones) de alguna manera se encuadró en la política que estamos llevando adelante para atender los conflictos. Así que esta realidad particular que tiene la población de Colonia Aurora y una posible manifestación nos llevó a tomar contacto con el prefecto de esta zona en Misiones para encontrar un camino negociado que atienda a la realidad de la comunidad. Y en el mediano plazo se pueda resolver la situación irregular que puedan pasar los productores”, explicó.“Sabemos que la fuente de trabajo es parte del problema con los tractores, así que nosotros entendemos y acompañamos la política del gobernador. El tema está en camino de resolución y nosotros adherimos a la política de Misiones para proteger el trabajo local, que es fundamental para el desarrollo del país”.Tras la presentación ante la prensa y antes de la recorrida por la gran cantidad de droga y secuestrada, el diputado nacional Ricardo Wellbach explicó que están en análisis varias opciones para legalizar las máquinas de los productores.Apuntó que se impulsará que las máquinas se usen con los debidos seguros que requieren las maquinarias y una opción podría ser que los propios productores queden como “depositarios judiciales de las máquinas. Es una solución para los equipos que ya están presentes en la provincia”, comentó ante la consulta de la prensa local.Agregó que también está en análisis “un régimen especial simplificado de importación para todos los agricultores de zona de frontera. Esto tiene que ver un poco con lo que decía el gobernador de empezar a corregir algunas cuestiones. En lo personal esta situación es para adelante”, diferenció.