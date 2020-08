Nación relanzó el Procrear con líneas de créditos ajustadas por salario

Miércoles 5 de agosto de 2020 | 01:00hs.

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Las líneas de crédito Con tasa fija del 24%

Mejoramiento microcrédito

Para terminaciones y arreglos menores.

Mejoramientos refacción

Para refacción general de la vivienda.

Mejoramientos sustentables

Con un incremento de la eficiencia energética.



Con tasa fija del 16%

Mejoramiento gas

Para acceso a la red de hasta 3 bocas.



HogAr

Ampliación

Para ejecución de baño o dormitorio.

Construcción

Para viviendas de hasta 60 m2 en lote Procrear, municipal o propio. Se puede complementar con la línea lotes con servicios.

Lotes con servicios

Generación de suelo urbano para familias que no cuentan con terreno. Posibilidad de complementar con la línea Construcción.

Desarrollos habitacionales

Edificios de vivienda multifamiliar.

Desarrollos urbanísticos

Conjuntos de viviendas en terrenos Procrear.

Con una nueva fórmula de crédito, muy distinta a la de los UVA, se oficializó ayer el relanzamiento del plan Procrear. El programa prevé diferentes líneas de ejecución de vivienda, con y sin terreno, además de ampliaciones y otras opciones.En total, alcanza una inversión de 25.000 millones de pesos este año, con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda de forma equitativa.El acto virtual que se realizó desde la quinta de Olivos fue presidido por el presidente Alberto Fernández, acompañado por la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta. Además, se sumaron a la reunión online intendentes de los municipios de Córdoba, San Luis, Río Gallegos y Salta, quienes en la oportunidad cedieron la palabra a familias adjudicatarias del plan.Entre otras cuestiones, se destacó que esta nueva etapa del Procrear dispone otorgar unos 300.000 créditos para mejoramientos, refacción y ampliación; como también para la construcción de 44.000 nuevas viviendas. Asimismo serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país.Tal como lo había adelantado El Territorio en una entrevista exclusiva con Luciano Scatolini, subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, lo que se busca con esta nueva implementación es recuperar la impronta de accesibilidad de lo que había sido el Procrear en sus inicios, en el año 2012.Lo primero que cambia en esta nueva etapa es la forma de crédito, puesto que ya no se ajustan por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), sino que se determina dentro de la fórmula Hogar. Se trata de una fórmula de actualización crediticia que se vincula al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), con la meta de proteger el ingreso de los adjudicatarios y brindar mayor previsibilidad, transparencia y claridad en el acceso a las soluciones habitacionales.En total, el programa tendrá nueve líneas de préstamos (entre hipotecarios y personales). Entre los créditos personales se encuentran las líneas de Microcréditos de hasta 50.000 pesos para pequeñas mejoras (tanto para propietarios como para inquilinos), Mejoramientos Refacción con 100.000 y 500.000 pesos para arreglos más importantes, Mejoramientos Gas y Mejoramientos Sustentables. En tanto, las de crédito hipotecario se dividen en Desarrollos urbanísticos, Desarrollos habitacionales, Construcción, Ampliación y Lotes con servicios.La nueva modalidad del plan incorpora criterios de sustentabilidad ambiental y amplía el rango de los requisitos que necesita un grupo familiar para ingresar al programa con el fin de que puedan calificar familias monoparentales y de bajos recursos.Por mencionar algunos ejemplos, en cuanto a las líneas hipotecarias, se debe tener de 18 a 65 años a la hora de acceder al crédito, ingresos formales, con 12 meses de antigüedad laboral y sin antecedentes financieros desfavorables. Siempre las líneas hipotecarias se ajustarán por la fórmula Hogar.Mientras que para la línea de mejoramientos y microcréditos (terminaciones y arreglos menores), refacciones y mejoramientos sustentables se debe tener de 18 a 68 años de edad, 12 meses de antigüedad laboral y no poseer antecedentes financieros desfavorables. En las tres líneas, la tasa fija es del 24%. En mejoramientos de gas (incluye a beneficiarios actuales de Procrear) la tasa es del 16%.Otra de las novedades es que se va a ampliar el rango de salarios mínimos para poder acceder al programa, que irán desde un salario y medio, aproximadamente.En la página del Ministerio, al ingresar en la inscripción a microcréditos para pequeñas mejoras o bien a la de refacciones (que son las dos líneas que ya se encuentran habilitadas para inscripción) se menciona por ejemplo, que la forma mensual neta familiar deberá estar en el rango de uno y medio y ocho unidades de salario mínimo, vital y móvil.En la página web del Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Nación (https://www.argentina.gob.ar/habitat) se pueden encontrar las diferentes líneas de financiamiento y crédito que Procrear pone a disposición.“El Procrear fue un magnífico plan que permitió acceder a la vivienda a muchos argentinos y muchas argentinas, con un fuerte impulso del gobierno nacional. Cuando llegué al Gobierno, alguien me contó que quedaron alrededor de 10.000 viviendas que desde aquel entonces quedaron sin entregar, sin adjudicar, y nos hace pensar cómo pudo haber pasado esto sabiendo del déficit habitacional que hay en cualquier rincón de la Argentina”, apuntó el presidente y adelantó que se harán las licitaciones para entregar las viviendas que quedaron sin propietarios en las diferentes provincias.Al tiempo que remarcó que “esa herramienta del pasado podemos traerla al presente y puede servir para resolver el problema habitacional de miles de argentinos. Una de las preocupaciones que tenía era ver cómo hacer que funcione el Procrear cómo funcionaba antes, y siempre aparecía el impedimento de la deuda, por lo que teníamos que ver cómo hacer y resulta que esta presentación estaba pensada desde antes que conociéramos que pudimos alcanzar un acuerdo con los bonistas”, argumentó Fernández, en referencia al acuerdo al que llegó la Nación con los acreedores de Argentina (Más información en página 12).En tanto, la ministra Bielsa precisó que el programa va a movilizar aproximadamente 218 mil puestos de trabajo directos y 84 mil indirectos y explicó: “Permanentemente el presidente nos recuerda que cada programa que hagamos lo tenemos que pensar en su capacidad de generar trabajo”.“Uno de los objetivos que tuvimos desde el primer momento es vincular el derecho a la vivienda con el derecho al trabajo, muy ligado hoy a la posibilidad y a la capacidad de la industria de la construcción de poder motorizar la economía rápidamente”, subrayó.