Nación promulgó la ley de ampliación de la moratoria - El Territorio Misiones

Jueves 27 de agosto de 2020

Principales puntos del plan Plazo

Se establece el plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse en la moratoria.

El primer pago de la moratoria vencerá el 16 de noviembre

Las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas.

La tasa de interés del plan de pago en cuotas será del 2% mensual hasta enero de 2021 y luego se aplicará la una tasa variable.

Se establece un premio a los cumplidores y, en el caso del monotributo, una condonación del componente impositivo de 6 cuotas para las categorías A y B. Y otros descuentos para las demás categorías.



Habrá un descuento del 15% para quienes paguen al contado.

No podrán acceder quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatríen por lo menos el 30% dentro de los 60 días.

El gobierno promulgó la ley 27.562 de ampliación de la moratoria fiscal, que contempla que podrán pagarse en planes de cuotas las deudas previsionales, impositivas y aduaneras vencidas al 31 de julio y prevé premios para los contribuyentes cumplidores.Se trata de la norma sancionada por el Senado el 13 de agosto pasado, que quedó ahora promulgada con su publicación en la edición de ayer del Boletín Oficial.A través del Decreto 699/2020, puso en vigencia la nueva legislación fiscal que establece el plazo hasta el 31 de octubre próximo para inscribirse en la moratoria, cuyo primer pago vencerá el 16 de noviembre.Las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas y las tributarias en 96 o 120 cuotas.La tasa de interés del plan de pago en cuotas será del 2% mensual hasta enero de 2021 y luego se aplicará una tasa variable.Las empresas grandes que adhieran no podrán en los próximos 24 meses distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas, según estableció la ley votada por el Congreso.Se establece un premio a los cumplidores y, en el caso del monotributo, una condonación del componente impositivo de seis cuotas para las categorías A y B. En tanto, para las categorías C y D será de cinco; en las E y F, de cuatro; en la G, de tres; y en las I, J y K, de dos.En ningún caso el límite del beneficio podrá superar los $ 17.500, habrá un descuento del 15% para quienes paguen al contado y no podrán acceder quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatríen por lo menos el 30% dentro de los 60 días.La caducidad de la moratoria será por falta de pago de tres cuotas para grandes empresas y de seis para micro, pequeñas y medianas empresas.Las organizaciones comunitarias fueron incluidas como beneficiarias de la moratoria y el acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y penales aduaneras en curso y la interrupción de la prescripción penal respecto de los autores o las autoras.En el proyecto se invita a las Obras Sociales, ART, Provincias y Municipios a sancionar regímenes similares y se eliminó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda disponer una prórroga de esta moratoria, sin pasar por el Congreso.Mercedes Marcó del Pont, titular de la Afip, señaló que el organismo recaudador está trabajando en la reglamentación y la semana próxima estará lista y operativa.“Esto va a permitir generar un oxígeno grande, y era una condición necesaria para encarar la recuperación”, dijo la funcionaria nacional sobre la decisión de ampliar la moratoria sancionada a fines del año pasado.Esa moratoria había sido creada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.Ahora, con la ampliación y ante la pandemia, se incluye todos los contribuyentes que originalmente no habían sido contemplados.Marcó del Pont aseguró que en los últimos meses “el esfuerzo que hizo el Estado para sostener el ingreso de los hogares y amortiguar el impacto fue enorme”. La administradora detalló que entre los créditos otorgados y las transferencias por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Salario Complementario sumaron 5,2 puntos del PBI, de los cuales una parte sustancial de ese apoyo fue a las pequeñas y medianas empresas (pymes).La titular de la Afip agregó ayer que se está “trabajando con el Ministerio de Economía en una discusión del sistema tributario, desde una orientación más conceptual”.“No pensamos en bajar impuestos, sino en gravar a los que tienen mayor capacidad contributiva”, reafirmó la funcionaria repitiendo un concepto que había planteado días atrás.Marcó del Pont dijo que el proyecto busca “ampliar la base imponible de tributos progresivos”.“Hay mucho camino por recorrer en materia de igualdad, no creemos que haya que desgravar de forma horizontal, hay realidades muy heterogéneas”, señaló.Ante empresarios, planteó que “las bajas de impuestos que se llevaron a cabo tanto en Argentina como en otros países del mundo en las últimas décadas generaron una reducción de derechos para los trabajadores, a pesar de que mejoraron la rentabilidad de las empresas”.Dijo que el gobierno analiza impulsar el volumen del crédito a las pymes con esquemas de financiamiento blando.“Advertimos que hay capacidad de liquidez en pesos para generar instrumentos que se transformen en financiamiento en moneda nacional”, indicó.Señaló que en la reforma se redireccionarán los reintegros a las exportaciones a las pymes de los sectores que “generan mayor valor agregado”.