Nación modificó el modo de contar los recuperados

Lunes 10 de agosto de 2020

El Ministerio de Salud de la Nación informó, en su último parte epidemiológico de ayer, que se registraron 84 muertes y 4.688 nuevos casos positivos de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 246.499 y las víctimas fatales suman 4.606.Del total de esos casos, 1.131 (0,5%) son importados, 65.737 (26,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 139.746 (56,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.Respecto a las muertes 57 corresponden a la Provincia de Buenos Aires mientras que 21 a Ciudad Autónoma (Caba). Mientras que Córdoba registró ayer tres muertes y Mendoza, Santa Fe y La Rioja un deceso cada una a causa de la enfermedad.El sábado había 108.242 personas recuperadas de coronavirus en la Argentina pero ayer, 24 horas después, el número de pacientes recuperados creció más del 50 por ciento. El total de personas que dejaron de estar contagiadas son 170.109, es decir, 61.867 más que en el informe anterior. Así lo informó el doctor Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud.Asimismo, el crecimiento de los pacientes que recibieron el alta definitiva afectó las cifras de las personas con la infección en curso: el sábado los enfermos eran 122.985 y ayer eran 67.146.“Las altas que denominamos habitualmente como ‘recuperados’ y que se informan a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud tienen dos vías de información y notificación a la comunidad. Una de ellas son las altas de los pacientes internados, que son informadas por cada una de las instituciones y comunicadas a nivel poblacional. Después tenemos los pacientes no internados, los casos leves, que el sistema informa el alta de manera automática a los diez días de la fecha de inicio de síntomas”, explicó Costa.“El equipo de epidemiología ha revisado las bases de datos a nivel nacional y en aquellos casos en los cuales en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud no se hallaban determinadas las fechas de inicio de síntomas, se tomó la fecha de notificación de los casos y se utilizó el mismo período de diez días, en los casos leves, para notificarlos como en condición de alta. Esto genera que a fecha de hoy, como recuperados, informemos 61.867, 170.109 en total, un porcentaje de 70,04% del total de casos confirmados”, aseveró.En el desarrollo del reporte, la doctora Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, no ahondó en las explicaciones de esta nueva fórmula para discriminar pacientes recuperados de pacientes con la infección en curso. De esta manera, por la inyección de los pacientes leves que no agravaron su cuadro, ya son más las personas recuperadas de coronavirus que quienes permanecen contagiados.Esta modificación supone un nuevo cambio de estrategia en la forma de contabilizar los datos de la pandemia. En la última semana, el Ministerio de Salud había anunciado un cambio importante en el diagnóstico de pacientes. El último jueves, en el reporte matutino, Costa y Vizzotti anunciaron que facultaron a las provincias a confirmar casos positivos sin la realización de un hisopado. De esta manera, el número de casos confirmados de Covid-19 experimentará un ascenso. La disposición ya está habilitada en el sistema de procesamiento de datos.“No tiene sentido hisopar el 100% de los casos sospechosos porque demora la gestión de los casos. A partir de ahora, cuando un contacto estrecho tenga síntomas leves y el médico le diga que se tiene que quedar aislado en su casa, tiene que saber que es una decisión epidemiológica adoptada por el Ministerio de Salud”, había explicado Vizzotti.