Nación destaca el descenso de casos de dengue en Misiones

Miércoles 24 de junio de 2020

La lucha contra el dengue es anterior a la pandemia por coronavirus, tanto en Misiones como en el resto del país. Es la más importante en la historia argentina, incluso superando los números del último brote registrado en 2015-2016. Y en ese contexto, Misiones representó una de las provincias más comprometidas ante el avance de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

Misiones secunda a Jujuy en la incidencia de los casos de dengue, en tanto el centro del país ostenta la mayor cantidad de afectados en términos absolutos. “Con lo notificado hasta el momento, la provincia de Jujuy registra la mayor incidencia acumulada del período con 614,9 casos por cada 100 mil habitantes, seguida por Salta, Misiones y Tucumán con tasas de 456,1; 433,5 y 392,4 respectivamente, aunque las provincias de la región Centro son las que aportan el mayor número de casos en términos absolutos”, detalla en su edición semanal el Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación.

“Para la región del NEA se registran casos desde la semana 36 de 2019, con un aumento marcado a partir de la semana dos de 2020 y un máximo en la semana once, todo ello a expensas de los casos de la provincia de Misiones, donde se ve un descenso a partir de dicha semana hasta la actualidad - desde mediados de marzo aproximadamente-”, destaca el informe, en tanto remarca que todavía no se está en la etapa de interbrote, es decir, el período en el que no se registran casos.

Diferente es la realidad que atraviesan las provincias de Chaco y Corrientes dado que no siguen esta tendencia de descenso de notificaciones de dengue “con máximos en las semanas 15 y 19 de este año, y un número significativo hasta la actualidad”.

“Por su parte, Formosa presenta una curva anticipada, con un pico semanas antes al de dichas provincias, (semana ocho) y un inmediato descenso en el número de casos a partir de la misma hasta la semana doce, desde la cual no ha notificado casos positivos en el sistema de vigilancia”, señala el boletín nacional.

“Se puede observar que la presente temporada se ha superado ya y desde la semana catorce del 2020 el número de casos registrado en la temporada 2015-2016, en la cual se había registrado el mayor número en la historia del país hasta ese momento con 41.749 casos. Con lo cual, en 2019-2020 se está atravesando el brote de dengue de mayor magnitud que se haya registrado hasta el momento en Argentina con 51.800 casos, superando en más del 24% los casos acumulados comparados con dicha temporada”, determinó Nación.



Los fallecidos llegan a 25