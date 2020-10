Nación deja en poder de las provincias el retorno a las clases presenciales - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020

En la resolución aprobada ayer se establece: contar con representantes de educación en el Comité Operativo de Emergencia (COE) para la toma de decisión del reinicio de actividades; evaluar la forma de traslado que utilizarán los niños, docentes y no docentes, para asistir a los establecimientos; contemplar la situación habitacional o niveles de hacinamiento de los niños, niñas y docentes y planificación de acciones preventivas; instruir adecuadamente al personal docente y no docente acerca de los protocolos que deben seguirse para minimizar los riesgos de transmisión durante el tiempo de permanencia en la institución, con planificación de monitoreos permanentes. Y uno de los puntos clave: tener los procedimientos detallados sobre cómo actuar ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado de Covid-19 en la escuela.





Termina hoy la semana de capacitación Finaliza hoy la Semana Federal de Formación Docente Continua, que empezó el lunes.



Las jornadas de ayer y de hoy son jurisdiccional-provincial y en ellas los educadores se enfocan en la priorización de contenidos a enseñar y las metas de aprendizajes de los estudiantes de cada nivel educativo.



El lema de los encuentros es ‘Resguardar continuidad pedagógica 2020-2021’ y participan directivos, docentes, personal administrativo y de maestranza de todos los niveles y modalidades del país.

Inquietudes sobre validez del título y el cierre del ciclo

El Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó ayer, por unanimidad, una resolución que habilita la vuelta de actividades y clases en las escuelas en este contexto de pandemia. Lo que se hizo fue modificar el actual protocolo, que era muy restrictivo, por un esquema más flexible, a partir de un “semáforo epidemiológico” que le indica a cada gobernador en qué situación se encuentra su provincia y qué decisión puede tomar. Es decir, la determinación del retorno a la presencialidad es potestad de las autoridades de cada provincia.En ese sentido, El Territorio consultó con el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, quien anticipó que la próxima semana se volverá a reunir el Comité Científico, que preside Vicegobernación y es integrado por especialistas del Ministerio de Salud Pública.No obstante, se mantiene la postura respecto de que aún las condiciones epidemiológicas no están dadas para reabrir los establecimientos. Desde hace dos semanas, Misiones registra entre cuatro y ocho casos por día de coronavirus. Mientras se concreta el cónclave entre Salud y Edudación, las autoridades educativas avanzan en definir el instrumento legal para la realización de pasantías o Prácticas Profesionalizantes (PP) para los alumnos de los últimos años de la modalidad técnica.El documento consiste en indicadores epidemiológicos complementarios al protocolo marco aprobado en julio que permiten orientar a las jurisdicciones en la toma de decisiones, con información objetiva en relación al nivel de riesgo de contagio de la comunidad educativa, especialmente para áreas urbanas y periurbanas.El gobierno nacional y las provincias invirtieron 2.300 millones de pesos en estos meses en insumos de higiene y readecuación de infraestructura en los establecimientos educativos de todo el país, para encarar este paso.Hasta la culminación del ciclo escolar 2020, las jurisdicciones promoverán el regreso progresivo, parcial y escalonado a actividades presenciales con el objetivo de revincular a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de un modo distinto al de clases presenciales antes de la pandemia. Se trata de una presencialidad limitada, enmarcada en los protocolos de regreso consensuados.Los ministros de Educación dieron, así, el visto bueno a los indicadores sanitarios que habían definido los equipos de Salud en una reunión técnica del miércoles. El esquema le indicará a cada jurisdicción si, por la situación por la que está atravesando, tiene bajo, mediano o alto riesgo al volver a encuentros educativos presenciales.Con esta “guía de análisis” a mano, cada uno de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño podrán medir en qué lugar quedan parados. Si el riesgo es alto, obviamente no podrán reabrir las escuelas; si es mediano o bajo, podrán iniciar actividades educativas no escolares; y si es bajo podrán también volver a las clases presenciales tradicionales.En la ciudad de Buenos Aires el “semáforo” le da mediano y ya tiene todo listo para arrancar la semana que viene. Comenzará con la revinculación de los 6.500 estudiantes que perdieron todo contacto con la escuela y también con los alumnos que están terminando la primaria y la secundaria.La incertidumbre es lo que predomina entre los adolescentes que están cursando el último año de la secundaria común, técnica y rural y tienen la cabeza puesta en el inicio de sus estudios universitarios el año que viene.Las preguntas en torno a esto son varias y se manifiestan en la quinta Expo Universitaria de Posadas, que empezó el martes y continúa hasta hoy. A raíz de la pandemia del coronavirus, este año se realiza de manera virtual y no en el predio del Espacio Multicultural de la Costanera, como las veces anteriores.“Tienen consultas respecto a cuándo termina el ciclo lectivo, hay mucha confusión social al respecto, también preguntan mucho si el título de la secundaria les va a servir o no. Hay muchas dudas y preguntas, pero gracias a la buena relación que tenemos con la cartera educativa provincial, las derivamos a ellos y siempre se responden”, indicó a El Territorio Carlos Vigo, coordinador de la Agencia Universitaria. Señaló además que el feedback entre los estudiantes, las universidades y el equipo de la Agencia Universitaria se da a través de los comentarios en las redes así como en la página y que todas las inquietudes son respondidas.La semana pasada, el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff, señaló a este medio que se está trabajando con las universidades y con el Consejo Interuniversitario de la Nación en la posibilidad de que las universidades y los estudios superiores se inicien recién en mayo de 2021, de manera tal que los chicos puedan tener una articulación de saberes para hacer ese paso de la secundaria a la universidad. En Misiones hay aproximadamente unos 10.000 alumnos cursando el último año de la escuela secundaria común, técnica o rural.“La Expo tiene un triple destinatario, por lo que recibimos consultas desde tres lados. El destinatario principal son los adolescentes que están terminando sus estudios de educación secundaria y quieren acceder al superior. También recibimos consultas y hay mucha participación de los padres y las familias. Van en la línea de las cuestiones inmobiliarias, de seguridad, servicios, becas, comedores. Por otro lado, están los docentes de educación superior o medio que van acompañando el proceso de los chicos”, agregó Vigo.Los estudiantes, padres y docentes pueden ingresar a www.expoposadasuniversitaria.com.ar y allí podrán acceder a las charlas que se realizan diariamente así como a la oferta académica de las cinco universidades y los más de 40 institutos de nivel superior que promocionan las 210 carreras que tiene la ciudad de Posadas.Que la Expo se realice de manera virtual, sostuvo Vigo, les dio la posibilidad de llegar a más lugares de la provincia y alrededores y, por lo tanto, a más personas. “Todavía estamos en el conteo de la cantidad de personas que ingresan a la página, pero son miles las visitas no sólo de Misiones sino de la región porque Posadas recibe por su oferta académica gente del norte de Corrientes, de Paraguay y de Brasil”, comentó.En esa misma línea, agregó: “Hay carreras que eran muy demandadas y se abrieron recién ahora que hicieron una eclosión de estudiantes hacia la ciudad de Posadas, como Medicina. Después son las de siempre: Genética, Enfermería”.Por otra parte, en la página también se añadieron sectores de deportes, cultural y de recitales.“Consideramos a un estudiante integral que no viene solamente a estudiar a la ciudad sino que el hecho de que se instale un estudiante universitario en la ciudad tiene un derrame en la economía local. Alguien que viene del interior o de alguna ciudad de otra provincia alquila, consume en el almacén de cercanía, va a la librería, saca fotocopias, sale a comer y a tomar a algún lugar”, destacó al respecto.